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کد خبر: ۳۳۶۲۹۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۶
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غریب‌آبادی: کودتای ۲۸ مرداد مداخله مستقیم خارجی در حق تعیین سرنوشت ملت ایران بود

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی نوشت: کودتای ۲۸ مرداد مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در حق تعیین سرنوشت ملت ایران بود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امورخارجه روز چهارشنبه
(28 مردادماه) با اشاره به کودتای
۲۸ مرداد در صفحه شخصی خود نوشت: این کودتا مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در حق تعیین سرنوشت ملت ایران بود. وی افزود: دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، با هر نامی، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.
به گزارش مهر، غریب آبادی تأکید کرد: نسل‌ها می‌گذرند، اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند؛ کشوری که اختیار سرنوشت خود را به بیگانه بسپارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت اما ایران امروز، سرنوشتش را خود تعیین می‌کند. ملت ما در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند.

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