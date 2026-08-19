ورود 2 دیپلمات فرانسوی به ایران ممنوع شد!
وزارت امور خارجه، ۲ دیپلمات فرانسوی در سفارت فرانسه در تهران را بهعنوان عناصر نامطلوب معرفی و اعلام کرد که ورود آنها به ایران ممنوع خواهد بود.
روابط عمومی وزارت امور خارجه روز سهشنبه(27 مردادماه) در اطلاعیهای از معرفی دو دیپلمات فرانسوی بهعنوان عناصر نامطلوب خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به فعالیتهای خلاف حقوق بینالملل، بهویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، از سوی دو مامور شاغل در سفارت فرانسه در تهران، و نظر به اینکه علیرغم گذشت چند هفته از افشای رفتارهای غیرقانونی آنها هیچ اقدامی از سوی دولت متبوع آنها جهت تصحیح رفتار و تضمین عدم تکرار چنان رفتارهایی مشاهده نشد، وزارت امور خارجه این دو مامور را بهعنوان عنصر نامطلوب میشناسد و بر این اساس ورود آنها به ایران ممنوع خواهد بود.
چندی پیش ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه از برخورد با دو کارمند سفارت فرانسه در تهران که در منزل یک فرد تحت تعقیب بازداشت شده بودند، خبر داد و ادعا کرد که این افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خواستار عذرخواهی ایران شد. ادعایی که از سوی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان «فرار رو به جلو» یا «دست پیش گرفتن فرانسویها» نام برده شد.
سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه(26 مردادماه) نیز در پاسخ به سؤالی درباره کشف یک پروژه اجراشده توسط فرانسه از سوی وزارت اطلاعات اظهار داشت: اتفاقی که افتاد، انتظار میرفت مقامهای ذیربط فرانسوی واکنش منطقی داشته باشند و از اینکه دو کارمند سفارتشان، که خودشان نیز از همان ابتدا اعلام کردند agent (کارمند) سفارت بودهاند، عذرخواهی کنند.
وزیر امور خارجه فرانسه خودشان اعلام کردند که دو نفر کارمند سفارت، به زعم آنها، مورد ارعاب قرار گرفتند. تصریح کردند که این دو نفر در حال کمک به جامعه مدنی ایران
بودند.
به گزارش فارس، بقائی بیان کرد: این مفهوم در حقوق دیپلماتیک متعارف نیست. اصرار بر اینکه این افراد در فعالیتهای مرتبط با حمایت از جامعه مدنی مشغول بودند، خود اعتراف به این است که کنوانسیون وین دیپلماتیک نقض شده است. از همان ابتدا، هم سفیر فرانسه احضار و هم بهصورت رسمی به این کار آنها اعتراض شد. دو نفری هم که در این موضوع درگیر بودند، از ایران خارج شدند. ما نیز رسماً اعلام کردیم که این افراد امکان بازگشت به ایران را نخواهند داشت.