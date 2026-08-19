فرمانده سپاه تهران بزرگ اظهار داشت: به برکت خون آقای شهید ایران، مردم مبعوث شدند و امروز شاهد شکست‌های روز افزون جبهه کفر و ظلم و برجسته شدن تمام ارزش‌های اسلامی و انقلاب در سراسر جهان هستیم.

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ روز سه‌شنبه (27 مردادماه) در مراسم گرامیداشت «قائد شهید امت» یادواره شهدای کارمند که در حوزه هنری برگزار شد، گفت: امام شهیدمان که مظلوم و مقتدر بودند، امروز به عنوان الگوی بزرگ در عصر حاضر و دوران‌های مختلف شناخته

می‌شوند.

وی افزود: ایشان از ابتدا، مبانی انقلاب را تبیین کردند و در طول عمر مبارکشان معارف مبارزاتی را به ما معرفی کردند و زندگی خود را صرف مجاهدت در راه دین خدا کردند و سرانجام در این مسیر به شهادت رسیدند و حجت را به تمام آزادی خواهان جهان تمام کردند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ اظهار کرد: به برکت خون این شهید بزرگ، مردم مبعوث شدند و امروز شاهد شکست‌های روز افزون جبهه کفر و ظلم و برجسته شدن تمام ارزش‌های اسلامی و انقلاب در سراسر جهان هستیم.

به گزارش مهر، سردار حسن‌زاده با بیان اینکه به فضل خدا شاهد شکست و نابودی آمریکای جنایتکار خواهیم بود و مسئله حائز اهمیت این است که مردم این مسیر را به درستی شناختند، گفت: این ملت در راستای مکتب سید الشهدا(ع) حرکت می‌کند و امروز مکتب امام خامنه‌ای عزیز پیش روی ماست و مردم در طول شش ماه اثبات کردند که در این مسیر ثابت قدم حرکت می‌کنند.