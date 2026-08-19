ایجاد تعاملات و ارتباطات جدید ایران با کشورهای منطقه در آینده نزدیک

وزیر امور خارجه با اشاره به شکل‌گیری درک جدید در سطح منطقه تصریح کرد: منطقه خلیج‌فارس با رویکردها و ارتباطات جدید، دوران تازه‌ای از ثبات و رفاه را در آینده تجربه می‌کند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه (27 مردادماه) در گفت‌وگو با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر استمرار اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ابعاد نوآورانه دیپلماسی همسایگی، دستاوردهای دیپلماسی استانی، دگرگونی در معادلات امنیتی منطقه پس از جنگ ۴۰ روزه و جزئیات روند مذاکرات دیپلماتیک را تبیین کرد.

به گفته وزیر امور خارجه، سیاست خارجی ایران جریانی مستمر و مبتنی بر ثبات اصولی است که در هر دولت متناسب با شرایط، با ابتکارات و گفتمان‌های ویژه همان دوره دنبال می‌شود. در دولت چهاردهم نیز توسعه روابط و برقراری صلح و ثبات در محیط پیرامونی به عنوان اولویت نخست تعیین گردیده است تا در سایه آرامش منطقه‌ای، زمینه‌های فراگیر برای همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با همسایگان ایجاد شود. این اولویت‌دهی الزامات روشنی همچون رفع هرگونه تنش، گسترش مناسبات و خلق ظرفیت‌های تازه در تعاملات چندجانبه را به همراه داشته است.

دیپلماسی استانی و تاثیرات مثبت آن در جنگ ۴۰ روزه

عراقچی دیپلماسی استانی را از مهم‌ترین ابتکارات و وجوه تمایز سیاست خارجی دولت چهاردهم برشمرد و اظهار داشت: در ابتدا درک جامعی از این الگوی جدید وجود نداشت و برخی تصور می‌کردند این رویکرد تنها شامل سفرهای استانی یا فعالیت‌های تبلیغاتی است؛ اما به‌تدریج مشخص شد که دیپلماسی استانی یک مکمل حیاتی برای دیپلماسی همسایگی به شمار می‌رود.

وی افزود: استان‌ها و شهرهای مرزی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای برقراری ارتباط مستقیم با کشورهای همجوار برخوردار هستند و عدم ارجاع تصمیم‌گیری‌های خرد مرزی به پایتخت‌ها، سرعت حل‌وفصل چالش‌هایی نظیر بازارچه‌های مرزی، ترددهای مرزی و کنترل قاچاق را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری همایش‌های منطقه‌ای با حضور سفرای خارجی در استان‌های شمالی و مشهد، تاکید کرد: اثرات عینی این دیپلماسی در دوران جنگ و محاصره دریایی آشکار شد؛ زیرا ارتباطات منظم استانی و مرزی توانست بخش مهمی از نیازهای پایه و حداقلی کشور را در شرایط سخت بحران تامین کند. با بازگشت ثبات، احیای مجدد این همایش‌ها در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار دارد.

جنگ ۴۰ روزه معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد

رئیس دستگاه دیپلماسی به تحولات عمیق امنیتی منطقه در پی جنگ ۴۰روزه پرداخت و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستاورد کشور در این مقطع، دگرگونی بنیادین در نگاه کشورهای منطقه به ساختار امنیت منطقه‌ای بود. الگوی سنتی اتکا به نیروها و پایگاه‌های نظامی خارجی نه تنها امنیتی به همراه نیاورد، بلکه خود به عامل اصلی ناامنی و ایجاد بحران تبدیل شد.

به گفته عراقچی، تجربه جنگ اخیر نشان داد کشورهایی که فاقد پایگاه‌های نظامی آمریکا بودند، آسیب به‌مراتب کمتری دیدند، در حالی که پایگاه‌های خارجی مستقر در منطقه نه تنها توان حمایت از کشورهای میزبان را نداشتند، بلکه تمام امکانات خود را معطوف به دفاع از رژیم صهیونیستی کردند.

وزیر امور خارجه با اشاره به شکل‌گیری درک جدید در سطح منطقه تصریح کرد: امروزه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که امنیت خلیج‌فارس باید کاملاً دسته‌جمعی، درون‌زا و همراه با موازنه اقتصادی باشد؛ چراکه با ناامنی و ناترازی اقتصادی نمی‌توان به صلح و ثبات پایدار دست یافت.

وی با اعلام آغاز فصل تازه‌ای از تماس‌ها و ارتباطات منطقه‌ای، به نقش مثبت کشورهایی چون قطر و پاکستان در میانجی‌گری و تسهیل گفت‌وگوها اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد: منطقه خلیج‌فارس با رویکردها و ارتباطات جدید، دوران تازه‌ای از ثبات و رفاه مشترک را در آینده

تجربه کند.

ما آتش‌بس نمی‌خواستیم

خاتمه جنگ را می‌خواستیم

عراقچی با تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات تاکید کرد به دلیل تجارب گذشته، رئیس‌جمهور با یک آتش‌بس موقت مخالفت کردند و خواهان خاتمه کامل و قطعی جنگ شدند به گونه‌ای که بحران مجدداً تکرار نشود. اگرچه طرف مقابل در روزهای ابتدائی درگیری با طرح موضوعاتی مانند تسلیم بدون قید و شرط به دنبال تحمیل خواسته‌های خود بود، اما پایداری کشور سبب شد تا آنان از اواخر اسفندماه درخواست رسمی خود برای آغاز مذاکرات را ارائه دهند.

وی افزود درخواست اولیه آنان در قالب متنی ۱۵‌بندی ارائه شد که در حقیقت یک تسلیم‌نامه بود؛ اما طی ۳ ماه مذاکرات فشرده و پر فراز و نشیب، این روند به یادداشت تفاهمی ۱۴‌بندی در روز ۲۵ خرداد ختم شد که مقایسه این دو متن، مسیر ارزشمند طی‌شده و پایداری ایران را به روشنی اثبات می‌کند.

گفتنی است، ترامپ در ابتدای فروردین اعلام کرد با مسئولان ایرانی در حال مذاکره است، اما مسئولان مذاکره‌کننده این اظهارات را تکذیب کرده بودند!

انتخاب قالیباف برای مذاکرات پیشنهاد پزشکیان بود

وزیر امور خارجه درباره ساختار و مسئولیت تیم مذاکره‌کننده تصریح کرد: انتصاب محمدباقر قالیباف به عنوان مسئول مذاکرات کاملاً بر اساس پیشنهاد و اصرار مستقیم رئیس‌جمهور صورت گرفت. رئیس‌جمهور حتی در صورت‌جلسات مربوطه موافقت خود با پیشبرد مذاکرات را مشروط به حضور و مسئولیت ایشان دانسته بودند.

لازم به ذکر است، پس از انتخاب قالیباف به ریاست تیم مذاکره‌کننده برخی رسانه‌ها مدعی بودند، قالیباف با پیشنهاد و اصرار رهبر انقلاب به ریاست تیم مذاکره‌کننده تعیین شده

است!

تصویر ایران ضعیف

به طور کامل از بین رفته است

عراقچی در پایان با تاکید بر اینکه دوره پساجنگ سیاست خارجی ایران متکی بر مختصاتی کاملاً متفاوت خواهد بود، گفت: تصاویری که پیش از این بر اساس برخی چالش‌های داخلی و مشکلات اقتصادی از ضعف ایران ساخته شده بود و دشمنان را به طمع حمله سریع انداخته بود، به کلی فرو ریخت.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: ۴۰ روز مقاومت بی‌نظیر در برابر مجهزترین ارتش‌های دارنده سلاح هسته‌ای و در شرایط محدودیت‌های پدافندی، تصویر ایران را به کشوری سرسخت و اتکاپذیر تغییر داد. در این مدت، تمام ارکان کشور و نیروهای انتظامی با وجود آسیب به تاسیساتشان، تا پای جان در خدمت امنیت جامعه ماندند و این مقاومت همه‌جانبه، توانمندی حقیقی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.