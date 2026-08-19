* در چهلمین روز تشییع قائد و امام شهید یکی از هشدارهای آن پیر مراد و سفر کرده را یاد‌آوری می‌کنم تا همگان خصوصا مسئولان محترم عامل به آن باشند: «بنده مکرر روی مسئله امید تکیه می‌کنم. علت این است که امید در واقع تضمین‌کننده آینده کشور است. اگر کسی امید را در جوان امروز تولید کند در واقع به ساخت آینده کشور کمک‌ کرده. امیدآفرینی این است که پیشرفت‌ها را برایشان توضیح بدهید، چشم‌اندازهای شوق‌آفرین را توضیح بدهید، ممکن است شما یک نقطه ضعفی در کشور، در نظام در ذهنتان باشد. لزومی ندارد منتقل کنید و این کار را موجب ناامیدی کنید، شما سعی کنید او را نسبت به آینده امیدوار کنید. القاء امید خدمت به آینده کشور است.» (اردیبهشت ۱۴۰۳)

طاهری

* حضور سریع، انبوه و پرقدرت مردم در خیابان‌ها و میادین همه شهرها و روستاهای کشور نقشه دشمن خبیث را در آشوب بزرگ امنیتی مشابه دی 1404 در شهرها و به‌ویژه در پایتخت را از کار انداخت. درود خداوند بر مردم بزرگ مبعوث شده که با حضور بموقع خود نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کنند.

قاری

* درود و سلام خداوند بر مجاهدان یمن قهرمان که به تلافی محاصره دریایی جنایتکارانه مردم این کشور، رژیم سعودی را زیر ضرب برده است. و دولت سعودی با وجود هزینه تسلیحاتی صدها میلیارد دلاری، قادر به مصاف و رویارویی نیست! خداوند بر عزت و عظمت و نصرت مجاهدان جبهه مقاومت بیفزاید و لعن و نفرین ابدی بر منافقین هم‌آخور با ولیده نامشروع صهیونی آمریکایی.

قاسم‌آبادی

* گلن دیسن، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک می‌گوید: ایرانی‌ها بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را شکست دادند. این واقعیت جدید نه فقط برای خاورمیانه، بلکه برای جهان نیز شوک‌آور است و همه باید خود را با آن تطبیق دهند.

بهرامی

* جمهوری اسلامی ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هشدار داده هرگونه حمله به ایران، واکنش تلافی‌جویانه علیه دارایی‌ها و تأسیسات انرژی آمریکا در سراسر خلیج‌فارس را در پی دارد. معنای پیام ایران این است که ما برای تلافی آماده هستیم. اما یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک منطقی و قابل قبول می‌تواند برای جلوگیری از تشدید تنش و ویرانی گسترده‌تر در سراسر منطقه مفید باشد.

عطوفی

* در جنگ رمضان، ایرانیان نشان دادند که می‌توانند میدان جنگ را به گونه‌ای مدیریت کنند که اولاً ابتکار عمل را از دشمن بگیرند و ثانیاً منطق خود را بر روند درگیری تحمیل نمایند.

حیدری‌فرد

* جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان فقط از قلمرو خود دفاع نمی‌کند. ما در قالب این جنگ از امکان شکل‌گیری نظمی دفاع می‌کنیم که امنیت منطقه را از انحصار قدرت‌های بیرونی خارج سازد و آن را به اراده ملت‌های منطقه بازگرداند.

خدابنده

* تمامی استراتژیست‌ها معتقدند فارغ از نتیجه مذاکرات، پیامدهای جنگ برای آمریکا ماندگار خواهد بود و ترامپ باید با درد اقتصادیِ جنگ دست‌وپنجه نرم کند. حتی اگر ترامپ بتواند تا ماه نوامبر توافقی با ایران به دست آورد که عملاً به درگیری پایان دهد، پیامدهای اقتصادی همچنان برای آمریکایی‌ها باقی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از دو سوم آمریکایی‌ها خواستار پایان جنگ با ایران هستند و حدود ۴۸ درصد از آنان وضعیت مالی خود را بدتر از سال قبل می‌دانند.

عربلو

* نشریه فارن افرز در گزارشی با اشاره به جنگ ۶ ماهه آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، اذعان کرد که محور مقاومت همچنان دست‌نخورده و پابرجا باقی مانده است. به نوشته این نشریه، حزب‌‍‌‌‌الله علی‌رغم کارزار شدید رژیم صهیونی در جنوب لبنان‌، همچنان تهدیدی جدی باقی مانده و یمنی‌ها نیز عملیات خود علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را ازسرگرفته‌اند.

کردبچه

* اشتباه دشمنان این بود که تصور می‌کردند مقاومت سیستم ساده‌ای با نقاط آسیب‌پذیر و به‌راحتی قابل‌شناسایی است. اما در این جنگ به آنان ثابت گردید محور مقاومت شبکه‌ای متراکم، به‌هم‌پیوسته و خودبازتولیدکننده است که در آن دانش، منابع و فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند به‎طور همزمان در نقاط متعدد و گوناگونی متمرکز یا توزیع شده و نیروهای مقاومت خیلی سریع خود را با شرایط جدید وفق دهند.

بهاءالدینی

* جمهوری اسلامی ایران تنها از ظرفیت تنگه هرمز برخوردار نیست، بلکه تنگه باب‌المندب نیز بر رفتار آمریکا تأثیرگذار بوده است. همین ابزار بازدارنده مقاومت موجب شده هژمونی آمریکا در منطقه دچار فروپاشی شود. این یعنی اینکه آمریکا اگر بخواهد اقدامی علیه ایران انجام دهد، سایر جبهه‌های مقاومت نیز وارد عمل خواهند شد.

شکریان

* فرید زکریا تحلیلگر و ستون‌نویس واشنگتن‌پست، جنگ آمریکا علیه ایران را نمونه‌ای آشکار از هدر دادن اعتبار یک ابرقدرت دانسته و در این مورد با اشاره به پیمان دفاعی مشترک بین عربستان، ترکیه و پاکستان نوشته این جنگ موجب شده متحدان آمریکا اعتماد خود را به وعده‌های واشنگتن از دست بدهند و به‌دنبال ساختن گزینه‌های جایگزین باشند.

قبادی

* هری انتن، تحلیلگر ارشد داده‌های شبکه سی‌ان‌ان، گفته وقتی صحبت از قیمت بنزین به میان می‌آید، هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه ترامپ مورد نفرت نبوده است. او این اظهارنظر را با استناد به مجموعه‌ای از داده‌های نظرسنجی مطرح کرد که میزان نارضایتی از رئیس‌جمهور در این زمینه را ۷۹ درصد نشان می‌دهد.

نظریان

* ترامپ در ترکیه وقتی شنید احتمالا ایران قصد دارد هواپیمایش را هدف قرار دهد، سخنگو و چند وزیر و کارمندان دیگر خود را به‌عنوان طعمه جا گذاشت و فرار کرد. جالب‌تر اینکه چند روز بعد، سخنگوی دولتش را نیز از مقامش برکنار کرد. چقدر ساده‌اندیشی است که عده‌ای هنوز با چاپلوسیِ بی‌حاصل و عمو عمو گفتن، چشم به ترامپ دوخته‌اند و تمام امید خود را به حمایت ترامپ بسته‌اند.

بام‌افکن

* انتصابات نظامیان ارشد کشور در پست‌های نظامی و امنیتی جدید موجب توجه و تشدید بررسی‌های سرویس‌های بیگانه و رسانه‌های بزرگ جهان قرار گرفته به طوریکه رسانه‌های نیویورک تایمز، رویترز و سی‌ان‌ان «تثبیت مواضع انقلابی ایران» و «توسعه رویکرد تهاجمی ایران» را به عنوان دو نتیجه اصلی این انتصابات مورد اشاره قرار داده‌اند.

ظهرابی

* در رابطه با انتصاب سردار محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم بگویم محسن رضایی یک نماد است. نماد دوره‌ای که با اعتماد و اعتقاد به جوان‌ها جبهه و جنگ را جلو بردیم و نه ضرر که سود کردیم.

پیرویان

* از خواهران و دختران ایران عزیز می‌خواهیم که به نقشه دشمنان قسم خورده کمی بیندیشید و به مقابله با آن نقشه‌ها برخیزید که خیر دنیا و آخرتتان درآن است. دکتر مایکل جونز نویسنده کتاب «انقلاب جنسی و کنترل سیاسی» نسبت به نقشه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) علیه حجاب زنان ایرانی هشدار می‌دهد که: «ماجرای بی‌حجابی در ایران، نقشه سازمان سیا در ایران است» و تأکید می‌کند که: «من به خانم‌ها در ایران می‌گویم اگر یک قدم عقب بروید، و تأکید می‌کنم اگر حجاب را بردارید و درگیر کودتای سازمان‌ سیا شوید، چه اتفاقی می‌افتد. آنها مصمم به ویران کردن کشور شما هستند. من از آینده می‌گویم»!

صومی

* نجات زنان و دخترانی که در تور دشمن گرفتار شده‌اند که البته به قول رهبر شهید انقلاب «‌دختران خود ما هستند‌» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از این روی باید پرسید مسئولان محترم و همه کسانی که دست و زبان و توانی برای مقابله با این پدیده ناهنجار دارند، نه فقط در پاسخ به جوانانی که در این تور فریب افتاده‌اند، بلکه برای آخرت خود چه پاسخی دارند؟!

سعدیانی

* در ضرورت و اهمیت انسجام ملی یک جامعه باید گفت قدرت یک جامعه فقط به تعداد نیرو، سلاح و امکانات آن نیست. قدرت واقعی، حاصلِ جمعِ توان مادی با انسجام اجتماعی و اراده تحمل هزینه است. جامعه‌ای که دچار شکاف و انشقاق شده، حتی اگر از امکانات فراوان برخوردار باشد، ممکن است در نقطه‌ای از ادامه مقاومت باز بماند.

رهنما

* اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست. بلکه از قضا یک مسئله اقتصادی و حتی امنیت اقتصادی است. اگر منابع محدود کشور درست مصرف نشوند، حتی افزایش تولید هم نمی‌تواند مشکل را به‌طور پایدار حل کند.

احمدنژاد