کارت زرد مجلس به وزیر کشاورزی درباره نهادههای دامی
سخنگوی هیئترئیسه مجلس از کارت زرد نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس طی گفتوگو با خبرنگار تسنیم از بررسی سؤال عباس بیگدلی، نماینده تاکستان از غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز سهشنبه (27 مرداد 1405) خبر داد.
وی درباره محور سؤال از وزیر کشاورزی افزود: سؤال این نماینده از وزیر مربوطه درباره مشکلات مربوط به دام بود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس عنوان کرد: پس از ارائه پاسخ وزیر به سؤال این نماینده، نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و مجلس به وزیر کارت زرد داد.
نوری قزلجه:
وضعیت ذخایر کالاهای استراتژیک از زمان جنگ افزایشی است
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جلسه صحن علنی که به صورت مجازی برگزار شد در پاسخ به سؤال عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس، ضمن ارائه گزارش مختصری از وضعیت تولید و تأمین امنیت غذایی در ۱۴ و نیم ماه گذشته در کشور، گفت: در این مدت کشور در حوزه امنیت غذایی با چالشهای مهمی مواجه شد، دو جنگ پیچیده، دو دوره محاصره دریایی و فعال شدن مکانیزم ماشه از جمله این موارد بود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ و نه صلح، خشکسالی که در چند دهه اخیر بیسابقه بود و همچنین اصلاح اقتصادی در حوزه ارز از موارد دیگری بود که در طول ۱۴ ماه گذشته به عنوان یک چالش اساسی برای امنیت غذایی تلقی میشود. هر کدام از این موارد میتوانست امنیت غذایی را دچار مشکل جدی کند. اما با هدایت و رهبری رهبر شهید انقلاب و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تعامل خوب و بینظیری که بین قوا شکل گرفت، امروز شاهد هستیم که در بحث امنیت غذایی مشکل خاصی وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صراحتاً اعلام میکنم که در حوزه امنیت غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد. ذخایر استراتژیک کشور نیز از زمان شروع جنگ نه تنها کم نشده بلکه روند افزایشی داشته است.
میدری: افزایش کالابرگ باید با توافق دولت و مجلس انجام شود
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر عضوی از کابینه چهاردهم بود که در جلسه علنی مجلس حاضر شد و در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوار، در پاسخ به سؤالات نمایندگان درباره وقفه در پرداخت مطالبات فروشگاهها و سیاست دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، اظهار کرد: تا پایان خردادماه، تسویه حساب با فروشگاهها به صورت شبانه انجام میشد و خریدهای انجامشده در پایان هر روز تسویه میشد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۹۰ هزار پایانه فروشگاهی در طرح کالابرگ فعال است که البته ممکن است یک فروشگاه چندین پایانه داشته باشد؛ بنابراین تسویه این حجم از تراکنشها یک عملیات گسترده است که تاکنون بدون مشکل انجام میشد.
وزیر تعاون با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در دولت گفت: بعدازظهر روز سهشنبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت درباره این موضوع بحث خواهیم کرد. به نظر من همانطور که در موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی با توافق دولت و مجلس پیش رفتیم، در این سیاست نیز باید با توافق دولت و مجلس حرکت کنیم.
قالیباف: تغییر شیوه استفاده از کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن
از ضرورتهای جدی است
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی نیز در یکصد و هشتادمین جلسه صحن علنی که بهصورت مجازی برگزار شد، گفت: مهمترین وظیفهای که ما مسئولین کشور خصوصاً مدیران اجرائی دولت به عهده داریم این است که وسط میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشیم و ضمن پشتیبانی از نیروهای مسلح، فشارهای ناشی از جنگ را به حداقل ممکن برسانیم، در این خصوص اقداماتی که باعث نارضایتی عمومی میشود، باید برای همه مدیران ملی و منطقهای و بخشی ممنوع اعلام شود.
وی ادامه داد: در این دوران، مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در صحنه خدمت حضور داشت و علاوهبر حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه، با برگزاری جلسات نظارتی و رسمی صحن مجلس بهصورت مجازی و چند صد جلسه کمیسیونهای تخصصی بهصورت حضوری، فرآیندهای نظارتی و تقنینی را برای حل مسائل مردم با جدیت پیگیری کرد و همینجا نیز مجدداً آمادگی خود را برای کمک به دولت در زمینه حل مسائل اقتصادی اعلام میکند.
رئیس قوه مقننه گفت: از ضرورتهای جدی که باید هرچه زودتر اجرائی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا میبرد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد میکند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرفکردن موقت برخی از ناکارآمدیهای مدیریتی محسوب میشود.
افزایش قیمت بنزین توسط دولت
تدبیر حسابشده نیست
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیاتهای نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیهطلبانه است که با جنگ شناختی تکمیل میشود، در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوءاستفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامهریزی کرده است لذا ضروری است حل مشکل کمبود بنزین با برنامهریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود.
قالیباف تصریح کرد: باید توجه کنیم که اگر در گذشته کاهش مصرف بنزین ضرورتی اقتصادی بود، امروز دیگر امری اجتنابناپذیر است و نمیتوان با حرفهای کلی و بهظاهر جذاب و طرحهای غیراجرائی، تصمیمگیری درباره آن را به تعویق انداخت اما افزایش قیمت بنزین توسط دولت، آن تدبیر حسابشده نیست. کاهش مصرف بنزین باید با شیوههایی صورت گیرد که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکار عمومی فرصت سوءاستفاده را از دشمن بگیرد.
وی گفت: اگر با برنامهریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیری غیرقابلانکار بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت و دشمن به این جمعبندی خواهد رسید که راهی ندارد جز اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرد و بهفضل الهی و با برنامهریزی دولت محترم و هوشمندی مردم شریف همین اتفاق هم خواهد افتاد.
سپهوند: برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
خبر دیگر اینکه، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: نمیتوان شرایطی را ادامه داد که مردم همواره نگران باشند. برای مدیریت این وضعیت باید کاهش مصرف سوخت را دنبال کنیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تاکنون برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، گفت: برنامه دولت درباره بنزین، توسعه روش غیرقیمتی است.
وی افزود: برخلاف برخی تصورات، مصرف مردم ایران بالا نیست، بلکه مصرف خودروهای کشور بالاست. در حالی که میانگین مصرف خودرو در اروپا حدود پنج لیتر و در کشورهای اطراف ایران حدود هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، این رقم در ایران به حدود ۱۱ لیتر میرسد.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین بخش مهمی از مشکل به خودروها و موتورسیکلتها بازمیگردد. از سوی دیگر، سبد سوخت کشور نیز تنوع کافی ندارد و تمرکز آن عمدتاً بر بنزین است.
سپهوند ادامه داد: برای تنوعبخشی به سبد سوخت باید از سوخت CNG، LPG و برق در کنار یکدیگر استفاده شود تا هر یک بخشی از نیاز مصرفی کشور را تأمین کنند. همچنین باید خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی تولید و وارد شوند.
وی با انتقاد از تداوم استفاده از فناوریهای قدیمی در صنعت خودرو گفت: نمیتوان خودروهایی را تولید کرد که موتور آنها متعلق به ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته است و تنها ظاهر و اتاق آنها تغییر کرده است. حتی خودروهای جدید توربوشارژ که اکنون تولید میشوند، مصرف سوخت بالایی در حدود ۱۰ تا ۱۱ لیتر دارند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: در مقابل، خودروهای هیبریدی جدیدی وارد کشور شدهاند که مصرف آنها حدود ۲.۵ لیتر است. این خودروها با وجود شاسیبلند بودن و برخورداری از توان بالا، با یک باک بنزین و یک بار شارژ میتوانند مسافت قابل توجهی را طی کنند.
سپهوند تأکید کرد: بنابراین مسئله اصلی در میزان مصرف مردم نیست، بلکه به فناوری مورد استفاده در کشور باز میگردد. در حوزه برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و لزوماً مصرف مردم بالا نیست، بلکه برخی لوازم خانگی مورد استفاده در کشور از فناوریهای پرمصرف برخوردارند.
قاچاق ۲۱ میلیون لیتری بنزین و گازوئیل
وی در ادامه با اشاره به تأثیر قاچاق سوخت بر ناترازی انرژی گفت: در جلسه کمیسیون انرژی که روز گذشته با موضوع سوخت برگزار شد، درباره میزان و محل وقوع قاچاق سوخت گزارشهایی ارائه شد. قاچاق سوخت تنها در مرزها رخ نمیدهد، بلکه در داخل کشور و حتی در شهرها نیز وجود دارد.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، حدود پنج تا شش میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود و حجم قاچاق بنزین و گازوئیل در مجموع به حدود ۲۱ میلیون لیتر میرسد.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد این قاچاق از طریق کارتهای سوخت جایگاهها انجام میشود. حدود سه میلیون لیتر از این میزان در استانهای مرزی شرقی و غربی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کردستان و کرمانشاه رخ میدهد و بخش دیگر در استانها و کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، قزوین، سمنان و تبریز انجام میشود.
سپهوند ادامه داد: بخشی از این قاچاق با استفاده از کارت آزاد جایگاهداران صورت میگیرد و بنزین ارزانقیمت با روشهای مختلف از چرخه رسمی خارج و با قیمت بالاتر عرضه میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره راهکارهای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف سوخت گفت: راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی هر دو قابل استفاده هستند، اما بر اساس مطالعات انجامشده در کمیسیون انرژی، راهکار قیمتی اثربخشی بیشتری دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان کرمان اظهار کرد: این طرح پس از مطالعاتی که از خردادماه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، استانداری کرمان و نهادهای امنیتی انجام شد، به اجرا درآمد. در این طرح مقرر شد کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری و سهمیه موجود در این کارتها میان کارتهای سوخت مردم توزیع شود.
سپهوند افزود: در ابتدا ۲۰ لیتر به سهمیه مردم اضافه شد و سپس این میزان به ۴۰ لیتر افزایش یافت. در نتیجه، سهمیهای شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان به کارت سوخت مردم در کرمان اختصاص یافت.
وی بیان کرد: برای افرادی که مصرفشان بیش از سهمیه تعیینشده است یا به دلیل سفر نیاز بیشتری به سوخت دارند، امکان استفاده از کارت جایگاه پیشبینی شد. همچنین موضوع تعیین نرخ دیگری برای تأمین نیاز این گروه مطرح شد.
کاهش روزانه یک میلیون لیتر مصرف بنزین در کرمان
نماینده مردم خرمآباد در مجلس تصریح کرد: با اجرای طرح سهنرخی و اختصاص سهمیههای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری، از زمان اجرای طرح در ابتدای مردادماه تاکنون، حدود یک میلیون لیتر در روز کاهش مصرف بنزین در استان کرمان ثبت شده است.
وی افزود: به جز یکی دو شهر که نگرانیهایی درباره قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود داشت، صفی در جایگاهها تشکیل نشد و مشکل کمبود سوخت نیز در کرمان گزارش نشد.
سپهوند پیشنهاد کرد: اگر سهمیه اختصاصیافته حتی ۵۰ لیتر کاهش یابد و به ترکیب ۶۰، ۵۰ و ۵۰ لیتر برسد، همچنان امکان صرفهجویی و کاهش مصرف بنزین در استان کرمان وجود خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه روز گذشته، حدود دو درصد بازار در اختیار بازار سیاه قرار دارد. بنابراین جامعه مصرفکننده بنزین با قیمتهای بالای ۸۰ هزار تومان، جامعه بزرگی نیست و عموم مردم را شامل نمیشود.
وی ادامه داد: عموم مردم بنزین مورد نیاز خود را از طریق سهمیه کارت سوخت دریافت میکنند و مشکلی در این زمینه ندارند. گروه محدودی نیز به دلیل مصرف بالاتر از سهمیه، نیازمند استفاده از کارت جایگاه هستند.
سپهوند گفت: افرادی که به دلیل شغل یا فعالیت خود سفرهای بیشتری دارند، ممکن است سهمیه کارت سوختشان برای تأمین نیاز آنها کافی نباشد و ناچار به استفاده از کارت جایگاه شوند. بنابراین باید امکان تأمین بنزین برای این گروه نیز در جایگاهها وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایطی که هزینه فعالیت و سفر برای برخی افراد بالا است، ممکن است حتی استفاده از بنزین با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نیز برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین برخی خودروهای گرانقیمت و پرمصرف از بنزین سوپر استفاده میکنند که این نوع بنزین نیز با سازوکار متفاوتی عرضه میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: مدیریت مصرف سوخت نیازمند مجموعهای از اقدامات است که از جمله آنها میتوان به اصلاح فناوری خودروها، توسعه خودروهای کممصرف و هیبریدی، تنوعبخشی به سبد سوخت و استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل مصرف و قاچاق اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، گفت: برنامه دولت درباره بنزین، توسعه روش غیرقیمتی است و در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ چهارم بنزین است.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر شخصی، سهمیهبندی بنزین و طرحهایی از این دست را میتوان در چارچوب عدالت در بنزین ارزیابی کرد، اما برخی سیاستهای پوپولیستی که ظاهر جذاب و عنوان عدالت دارند، در عمل میتوانند ظلم به اقشار ضعیف جامعه باشند.
وی با اشاره به طرح اجراشده در استان کرمان گفت: در طرح کرمان، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفت. اگر این طرح موفق باشد و بر اساس گزارش ارائهشده روز گذشته در کمیسیون انرژی، اجرای آن موفق ارزیابی شده است، میتوان بررسی کرد که آیا اجرای آن در سراسر کشور به صلاح است یا خیر.
وی درباره نگرانیهای موجود در جامعه نسبت به تأمین منابع ارزی کشور، گفت: منابع ارزی کشور محدود است. ما پیش از سال ۱۳۹۸ صادرکننده بودیم و شرایط متفاوتی داشتیم، اما اکنون باید محدودیتهای موجود را در نظر گرفت.
سپهوند درباره احتمال ایجاد شوک قیمتی در حوزه انرژی نیز اظهار کرد: در حال حاضر دولت و مجلس بر این نظر هستند که نباید شوک قیمتی ایجاد شود. آنچه اکنون میتوانم بگویم این است که تا زمانی که سایه جنگ بر کشور وجود دارد، نباید چنین شوکی به جامعه وارد شود.
وی درباره وضعیت برق و گاز در کشور افزود: از حدود دو هفته پیش، میزان قطعی برق در شهرهای صنعتی از دو روز به یک روز کاهش پیدا کرده و وعده داده شده است که از ابتدای دوره پیشرو قطعی برق خانگی نداشته باشیم.