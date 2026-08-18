تبیین حقانیت نظام و تشریح مبانی نظریه ولایت فقیه یک ضرورت حیاتی است و باید با جدیت دنبال شود

جانشین فرمانده‌ کل سپاه با یادآوری اهمیت جهاد تبیین تصریح کرد: تبیین حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران و تشریح مبانی و جایگاه نظریه ولایت فقیه، امروز یک ضرورت حیاتی است و باید با جدیت دنبال شود.

سردار سرلشکر پاسدار ایزدی، جانشین فرمانده‌ کل سپاه در آیین بزرگداشت اربعین رهبر شهید ایران در بجنورد ‌با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی به‌خلاف مسیر کفر که انسان را به تباهی می‌کشاند و محور حکمرانی آن استثمار انسان است، دارای تفسیری روحانی از جهان و انسان است و به‌دنبال احیای فطرت حق‌جوی انسان‌هاست.

جانشین فرمانده‌ کل سپاه با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر شهادت، ایستادگی و مقاومت را به بشریت عرضه کرد، گفت: دشمن با طراحی سناریوی براندازی و تجزیه وارد میدان شد، اما در همه عرصه‌ها شکست خورد و نتوانست به صنعت هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کند.

وی با توجه به جایگاه فرهنگ شهادت در انقلاب اسلامی ابراز کرد: انقلاب اسلامی طریق شهادت را برای بشریت عرضه کرد و امام شهید انقلاب این مسیر روشن را رونمایی و احیا کرد. سرلشکر ایزدی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب شخصیتی بی‌اعتنا به زخارف دنیا و حکیمی برجسته در جهان اسلام بود، افزود: مسیر هسته‌ای، علمی و پیشرفت کشور را با قوت ادامه خواهیم داد و به‌فضل الهی نصرت از آنِ خداوند است. وی با تأکید بر تداوم مسیر پیروزی جبهه مقاومت گفت: رزمندگان اسلام در تمام جبهه‌ها نصرت و عظمت را کسب کرده‌اند و این مسیر روشن پیروزی همچنان ادامه خواهد داشت.

رمز پیروزی انقلاب؛ ایمان به خدا و اعتماد به مردم

جانشین فرمانده‌کل سپاه ایمان به هدف و اتکا به مردم را از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: امام شهید ما ایمان عمیقی به هدف مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن داشت و رهبر انقلاب نیز به مردم و توانایی‌های آنان ایمان داشت و همین باور، زمینه‌ساز پیروزی در جبهه‌های مختلف شد.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله، عرصه‌ای بود که در آن دست قدرت الهی را به‌وضوح مشاهده کردیم و این مسیر با توکل بر خدا و اعتماد به قدرت مردم پیش رفت.

سرلشکر ایزدی ادامه داد: در 47 سال گذشته نیز نظریه اتکا به مردم و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، یکی از عوامل اصلی موفقیت و پیروزی جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بوده است.

دشمن با نقشه براندازی و تجزیه وارد میدان شد

جانشین فرمانده‌کل سپاه با یادآوری طراحی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن با یک نقشه قطعی برای براندازی و تجزیه وارد میدان شد و حتی الگوهایی مانند «ونزوئلا» را برای ایران طراحی کرده بود، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا افزود: دشمن در عرصه‌های مختلف شکست خورد و نتوانست به صنعت هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کند. ما با رهبری امام شهید و رهبر معظم انقلاب پیروز شده‌ایم و با اتکا به خداوند، مردم و ظرفیت‌های کشور، این مسیر پیروزی را ادامه خواهیم داد.

آینده‌نگری رهبر انقلاب پشتوانه قدرت دفاعی ایران

سرلشکر ایزدی راجع به نقش آینده‌نگری رهبران انقلاب در شکل‌گیری توان دفاعی کشور گفت: در سال‌های مختلف رهبری امام شهید، به‌روشنی شاهد آینده‌نگری دقیق و راهبردی ایشان بودم و همین نگاه، مسیر پیشرفت کشور را در بسیاری از عرصه‌ها ترسیم کرد. وی اضافه کرد: اگر امروز نیروی هوافضای جمهوری اسلامی ایران توانسته است در برابر یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی جهان ایستادگی کند، این توانمندی حاصل درایت، آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری راهبردی امام شهید و رهبر معظم انقلاب است. جانشین فرمانده‌کل سپاه با اشاره به تحولات اخیر خاطرنشان کرد: اتفاق بزرگی رخ داده است و دلدادگان جمهوری اسلامی ایران امروز احساس شعف و غرور دارند؛ چراکه افول آمریکا را همه به‌چشم دیدند. وی خاطرنشان کرد: فتوحات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته، مزد جهاد، ایستادگی، صبر و مقاومت مردم ایران است و این مسیر با همین روحیه ادامه خواهد یافت. سرلشکر ایزدی با یادآوری اهمیت جهاد تبیین تصریح کرد: تبیین حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران و تشریح مبانی و جایگاه نظریه ولایت فقیه، امروز یک ضرورت حیاتی است و باید با جدیت دنبال شود.