دوستان کُرد ما در برابر ترفندهای پرچم دروغین، هوشیار باشند

وزیر امور خارجه در واکنش به‌خبر حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی تصریح کرد: دوستان کُرد ما در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.

وی افزود: ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می‌کنند، سپاسگزاریم.

دیدار معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با عراقچی

خبر دیگر اینکه، «بهرام‌جان اعلایف»، معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان که برای شرکت در هشتمین دور مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به تهران سفر کرده است، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تبریک سالروز استقلال ازبکستان، از مواضع اصولی این کشور در رابطه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین حضور هیئت عالی‌رتبه این کشور به ریاست نورالدین اسماعیل‌اف، رئیس‌مجلس ازبکستان و هیئت همراه در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

عراقچی با اشاره به روابط خوب تهران و تاشکند و دیدارها و رایزنی‌های مستمر مقام‌های عالی‌رتبه دو کشور از جمله دیدار با همتای ازبکستانی در حاشیه اجلاس وزرای خارجه شانگهای در قرقیزستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت تعاملات و مراودات بین دو کشور در راستای پیشبرد روابط در همه عرصه‌های مورد اهتمام طرفین تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت روابط حسنه فیمابین دو کشور برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران و کشورهای آسیای میانه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه به‌منظور صیانت از امنیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با ابراز خرسندی از سفر به ایران و ابلاغ سلام‌ بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان به همتای ایرانی، آمادگی این کشور را برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور اعلام کرد.

حادثه میناب جنایتی است که از حافظه تاریخی ملت پاک نمی‌شود

عراقچی همچنین در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، ضمن تشریح تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در جریان تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت ثبت دقیق حماسه تاریخی ایرانیان و انتقال‌ آن به نسل‌های آینده، به‌ویژه از طریق برنامه‌های آموزش و پرورش، تأکید کرد.

وزیر امور خارجه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای تجاوزهای یک سال و نیم اخیر آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، از مقام شامخ شهدای ایران اسلامی، شخصیت‌های برجسته و فرماندهان شهید و در راس آنها آقای شهید ایران تجلیل کرد.

عراقچی با اشاره به حماسه‌آفرینی ملت ایران در جریان این تجاوز نظامی، از معلمان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یکی از جلوه‌های ماندگار این حماسه یاد کرد و گفت: جنگ تحمیلی چهل‌روزه اسطوره‌هایی داشت؛ از رهبر مجاهد و شهید ایران تا دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که شهادت مظلومانه آنان به حماسه‌ای ماندگار تبدیل شد.

وی افزود: اینکه مدرسه‌ای با طراحی قبلی مورد حمله موشکی قرار گرفته و ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم در یک لحظه به

خاک و خون کشیده شدند، جنایتی است که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ایران و وجدان بشریت پاک نخواهد شد و شهر کوچک میناب با سربلندی و سرافرازی ایستاد و به نمادی از پایداری و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.

عراقچی همچنین با تجلیل از روحیه مقاومت و ایستادگی حماسی ملت ایران در دفاع از میهن در برابر تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، رمز استقامت و پیروزی ملت ایران را در اتکال به قدرت لایزال الهی، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همبستگی و انسجام ملی و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دانست.