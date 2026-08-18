در حالی که بازگشایی تنگه هرمز پس از ماه‌ها جنگ علیه ایران به رؤیایی دست‌نیافتنی برای ترامپ تبدیل شده، او برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی، بار دیگر ادعای مالکیت آمریکا بر این آبراه راهبردی را تکرار کرد.

در ادامه لفاظی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره مالکیت تنگه هرمز، او دیروز با انتشار تصویری از این آبراه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، تنگه هرمز را «قلمرو جدید آمریکا» خواند.

ترامپ که فهرستی از جاه‌طلبی‌های ناکام از‌گرینلند تا هرمز را در کارنامه دارد، پیش‌تر هم مدعی شد که پس از «شکست ایران» قصد دارد تنگه هرمز را «قلمرو ایالات متحده» اعلام کند و بار دیگر مدعی کنترل بر این آبراه تحت کنترل ایران شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه در واکنشی سریع به پیام ترامپ، با اشاره به تصویر منتشر شده توسط او، در ایکس نوشت «همان‌طور که ترامپ نام

خلیج ‌فارس را به‌صورت صحیح نوشت، به‌زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد».