مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: ایران اهل منطق و گفت‌وگوست، اما مذاکره را با تسلیم اشتباه نمی‌گیرد. آمریکا ایران را از خیابان‌هایش بشناسد، نه از گزارش اتاق‌های فکرهایش و اگر تصور می‌کند فشار و تحریم می‌تواند اراده این ملت را بشکند، در محاسبات خود تجدیدنظر

کند.

محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین روز به خاکسپاری قائد شهید امت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای بیان کرد: شهادت امام عزیز ما برای همه ما مصیبتی بزرگ بود، اما در کنار این اندوه، عمق پیوند مردم با قائد شهید و آرمان‌های ایشان آشکار شد. برای من که سال‌های طولانی توفیق همراهی با امام عزیز را داشتم، ایشان عالمی مجاهد، رهبری حکیم، سیاستمداری عمیق و فرماندهی شجاع بود که ایمان، عقلانیت، آرمان‌خواهی، واقع‌بینی و دلسوزی برای مردم را در وجود خود جمع کرده بود که بحمدالله امروز جانشین ایشان نیز همان مسیر را با قدرت و صلابت به پیش می‌برند.

وی افزود: برای امام شهید، ایران یک امانت تاریخی بود و استقلال، عزت و امنیت ملت قابل معامله نبود. قائد عزیز، عزت نفس و استقلال ملی را بر آسایش و جان خویش ترجیح داد و همین انتخاب، شخصیت ایشان را در تاریخ ماندگار کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حضور حماسی مردم در شب‌های گذشته گفت: بعثت مردم در آن روزها به نقطه اکمال رسید. ملت آمد تا با امام خود وداع کند، اما با راه و آرمان او تجدید بیعت کرد. از مردم بصیر و شریف ایران که با چشم‌های اشکبار اما با قامت‌های استوار به میدان آمدند، صمیمانه تشکر می‌کنم و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

نیز در تمامی پیام‌های خود بر این امر صحه می‌گذارند که کار مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها ضامن استقلال جمهوری اسلامی ایران است و به یک حضور صرف ختم نمی‌شود بلکه بصیرت، ایران دوستی و عشق به انقلاب و رهبران آن در این حضورها تجلی یافته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط حساس حاضر تصریح کرد: آمریکا ایران را از خیابان‌هایش بشناسد، نه از گزارش اتاق‌های فکرهایش و اگر تصور می‌کند فشار و تحریم می‌تواند اراده این ملت را بشکند، در محاسبات خود تجدیدنظر کند.

مخبر درباره خباثت‌های آمریکا در خلیج‌فارس و همچنین جنایات اخیر رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرد: ایران جنگ‌طلب نیست، اما از دفاع از امنیت و عزت و متحدان خود عقب نمی‌نشیند و قطعا ملت ایران خون شهیدان خود را فراموش نمی‌کند و عدالت درباره عاملان و آمران این جنایت، مطالبه‌ای ملی و میهنی آحاد مردم ایران است.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت و خدمت به مردم گفت: حل مشکلات مردم نیز یک ضرورت مهم همسنگ و اندازه دفاع از خاک ایران است و باید با افزایش رضایت در مردم نقشه‌های دشمن را در بعد جنگ شناختی و غیرنظامی نقشه برآب کرد که این امر نیز شدنی است و با مدیریت جهادی و افزایش بهره‌وری حتی در شرایط فعلی نیز ممکن است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پایان خاطرنشان کرد: چهلم امام شهید، پایان سوگ نیست؛ آغاز عهدی تازه با شهیدی است که برای خاک و پرچم و مردم ایران عزت خواست و در این مسیر جان خود را تقدیم کرد و قطعا به فضل الهی ملتی که پای امام و ایران خود ایستاد، شکست ندارد. افق پیش روی ایران، افق تسلیم و شکست نیست؛ افق عزت، اقتدار، استقلال و پیروزی است.