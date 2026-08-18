کاری از تفاهم ساخته نیست دستورکار امروز شکستن محاصره است
سرویس سیاسی- محمدحسین حمزه
همانطور که در سال 1363 دشمن جنگ نفتکشها را شروع کرد و رزمندگان اسلام شجاعانه و مقتدرانه مقابلش ایستادند، الان هم با تجهیزات به روز دفاعی که داریم و حمایت ملت مبعوث میتوانیم محاصره را بشکنیم.
«نقض عهدهای مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیسجمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیسجمهور آمریکا چقدر بیارزش و نامعتبر است و زورگوئی، تمامیّتخواهی و وحشیگری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی میباشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد».
این جملات نورانی، بخشی از پیام امام سید مجتبی خامنهای درباره حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور در روز جمعه 26 تیر 1405 است. پیروزی تاریخی ایران اسلامی در جنگ با آمریکا حاصل مجاهدت میدان و خیابان و یاری امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هدایتهای عارفانه و عالمانه نائب برحقش آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی خامنهای بود نه تفاهمنامه امضاشده بین رئیسجمهوران ایران و آمریکا. خروجی کاغذ پاره به اسم یادداشت تفاهم، تأمین منافع آمریکا و خرید زمان برای اسرائیل و خسارت محض برای ما بود. آمریکا که به تصریح محافل آمریکایی کمبود شدید در عرصه تسلیحات و انرژی پیدا کرده بود، با تفاهمنامه تعهداتش را زیرپا گذاشت و وقتی مقداری انرژی از تنگه هرمز رد شد، برگشت و به تفاهمنامه خندید، به جنوب حمله کرد، ترامپ گفت از نظر من تفاهمنامه مرده است، به تازگی هم گفت که دنبال تمدید تفاهم با ایران نیستیم. در این شرایط درست نیست که برخی مسئولان مانند رئیس مجلس و رئیسجمهور تفاهمنامه را سند افتخار بخوانند و رئیسمجلس بگوید؛ شروط تفاهمنامه اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. بسته بودن تنگه هرمز ربطی به تفاهمنامه ندارد، باز شدن آن هم همینطور. آمریکا به تفاهم وقعی نگذاشته که ما بخواهیم آن را مبنا قرار دهیم. حتی اصرار بر تفاهمنامه در این شرایط که دشمن آن را پایمال کرده یعنی هر چقدر دشمن نقض عهد کند، ایران انگار نه انگار که متن تفاهم نقض شده، با آمریکا کنار میآید و این دقیقا یعنی پیام ضعف به دشمن برای حمله به زیرساختها.
تفاهمنامهای که نقض شود، دیگر تفاهمنامه نیست. وقتی آمریکا، قطاری به جنوب حمله میکند، اسرائیل لبنان را میزند، اموال بلوکه شده آزاد نمیشود و... تفاهمنامهای دیگر وجود ندارد. این چه تفاهمنامهای است که ترامپ حتی به مسئولان نظام توهین و آنها را به قتل تهدید میکرد و مسئولان ارشد پاسخی نمیدادند؟ چرا؟ چون پنجره دیپلماسی باز بماند؟ که ترجمه آن این است که ما در مقابل شرارت دشمن پاسخ نمیدهیم که دشمن بیشتر حمله کند؟
چه اتفاقی باید بیفتد تفاهمنامه را پایان میدهند؟ امام خامنهای تفاهمنامه امضاشده بین رئیسجمهوران ایران و آمریکا را تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا دانستند، مجلس و دولت هم باید در تراز ملت مبعوث باشند و به نظر علیالاصول امام خامنهای بازگردند وگرنه با ستایش تفاهمنامه پایمالشده، دشمن را بیش از پیش دچار خطای محاسباتی میکنند، باعث میشوند که دشمن تلقی ضعف از ایران داشته باشد و به کشور، مردم و زیرساختها حمله کند. میزان بازدارندگی کشورهاست که مانع جنگ میشود. با ترامپ که مدعی بود گرد و غبار این ماجرا بخوابد دوباره هواپیماها میآیند تأسیسات ایران را بمباران میکنند، نمیشود با زبان تفاهم سخن گفت. مسئولان باید معادله قدرت به دشمن تحمیل کنند.
امام خامنهای:
مجلس خود را در تراز ملّت مبعوثشده تنظیم کند
امام خامنهای روز پنجشنبه 7 خرداد 1405 در پیام به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم تأکید کردند: «از آنجا که نماینده حقیقی ملّت باید از جنس ملّت باشد، مقطع کنونی، نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقشآفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملّت مبعوثشده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند».
از تفاهمنامه کاری ساخته نیست، اگر محاصره هستیم، شورای عالی امنیت ملی باید به نیروهای مسلح فضا و امکان عملیات تهاجمی پرقدرت بدهد تا آنان محاصره را بشکنند که دستورکار امروز است. دشمن تهدید به اِشغال خاکی ایران میکند، چرا مسئولان به جای پاسخ مقتدرانه، تفاهمنامه نقض شده را سند افتخار مینامند؟ چرا نباید جزایر اِشغال شده توسط دشمن که متعلق به ایران است و مبدا حملات علیه ایران بوده، بازپس گرفته شود؟
امام شهید 28 بهمن 1404 تأکید کردند؛ «خطرناکتر از ناو، آن سلاحی است که میتواند این ناو را به قعر دریا فرو ببرد». امام روحالله هم همین منش را داشتند. وقتی یک ناو آمریکایی برای اولین بار به داخل آبهای خلیجفارس آمد، شماری از مسئولان خدمت امام راحل رسیدند و موضوع را مطرح کردند. امام(ره) فرمودند: «اگر من جای شما بودم وقتی
سر و کله اولین ناو جنگی آمریکایی در آبهای خلیجفارس ظاهر شد همان وقت آن را با موشک میزدم تا ناو دومی جرات نکند بعد از او وارد خلیجفارس بشود.»
همانطور که در سال 1363 دشمن جنگ نفتکشها را شروع کرد و رزمندگان اسلام شجاعانه و مقتدرانه مقابلش ایستادند، الان هم با تجهیزات به روز دفاعی که داریم و حمایت ملت مبعوث میتوانیم محاصره را بشکنیم. چطور آن زمان رزمندگان توانستند؟ بهمن 1364 عملیات والفجر 8 انجام شد، رزمندگان فاو را فتح و دشمن را در نبرد دریایی مبهوت کردند. سال 1365 نفتکش کویتی اَلرَّخاء با نام مبدّل بریجتون که به طور کامل اسکورت میشد، در فاصله
۱۳ مایلی غرب جزیره فارسی، به مینهای کار گذاشته شده توسط شهید نادر مهدوی فرمانده ناوگروه دریایی ذوالفقار نیروی دریایی سپاه و یارانش برخورد کرد و منفجر شد. اگر آن روز مقابل دشمن ایستادیم و به لطف الهی برای سالها بازدارندگی آوردیم، نباید امروز کسی پیام ضعف و ناتوانی به دشمن ارسال کند و با بازدارندگی کشور بازی کند.