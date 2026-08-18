کد خبر: ۳۳۶۲۸۲
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
تفاهمنامه!(گفت و شنود)
گفت: این تفاهمنامه اسلامآباد چیست که بعضیها با آب و تاب از آن تعریف میکنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! باید دید اولاً طرف مقابل تا چه اندازه به آن پایبند بوده است و ثانیاً برای کشورمان چه دستاورد
قابل توجهی داشته است؟
گفت: آمریکا که تقریباً همه مفاد و بندهای آن را نقض کرده و نشان داده است که قصد انجام و اجرای آن را ندارد!
گفتم: با این حساب باید گفت تفاهمنامه تمام شده و دیگر وجود خارجی ندارد!
گفت: ولی برخی از مسئولان تفاهمنامه را یک دستاورد بزرگ میدانند و میگویند باید به آن افتخار کرد!
گفتم: شخصی میگفت؛ وقتی میگویند به افتخار فلانی دست بزنید، من گیج میشوم و نمیدانم به کجایش باید دست بزنم؟!