گفت: این تفاهم‌نامه اسلام‌آباد چیست که بعضی‌ها با آب و تاب از آن تعریف می‌کنند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! باید دید اولاً طرف مقابل تا چه اندازه به آن پایبند بوده است و ثانیاً برای کشورمان چه دستاورد

قابل توجهی داشته است؟

گفت: آمریکا که تقریباً همه مفاد و بندهای آن را نقض کرده و نشان داده است که قصد انجام و اجرای آن را ندارد!

گفتم: با این حساب باید گفت تفاهم‌نامه تمام شده و دیگر وجود خارجی ندارد!

گفت: ولی برخی از مسئولان تفاهم‌نامه را یک دستاورد بزرگ می‌دانند و می‌گویند باید به آن افتخار کرد!

گفتم: شخصی می‌گفت؛ وقتی می‌گویند به افتخار فلانی دست بزنید، من گیج می‌شوم و نمی‌دانم به کجایش باید دست بزنم؟!