کد خبر: ۳۳۶۲۷۹
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
فیلم جدید مجید مجیدی پروانه نمایش گرفت
اثر جدید مجید مجیدی با دریافت پروانه نمایش، در آستانه ورود به چرخه اکران قرار گرفت.
مجید مجیدی با جدیدترین اثر خود، «غذای نیمروز»، به زودی راهی پردههای سینما خواهد شد. فیلمی که تمام مراحل تصویربرداری آن در چابهار انجام شده و گفته میشود در این اثر هیچ بازیگر شناختهشدهای نقشآفرینی نمیکند.
فیلم سینمایی «غذای نیمروز» به کارگردانی مجید مجیدی، که قرار بود در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به اکران درآید، سرانجام به این رویداد نرسید و حاشیههایی را به همراه داشت. با این حال، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد که این فیلم به دلیل «مشکلات فنی» موفق به حضور در جشنواره نشده و هیچ موضوع دیگری در این باره وجود ندارد. حال این اثر پروانه نمایش گرفته است.