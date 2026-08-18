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کد خبر: ۳۳۶۲۷۸
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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فراخوان دومین جشنواره ملی «نسل امید» منتشر شد

همزمان با هفته خانواده و جوانی جمعیت، فراخوان دومین دوره جشنواره ملی هنری «نسل امید» با تمرکز ویژه بر موضوع جوانی جمعیت و با نگاهی به جنگ‌های تحمیلی اخیر منتشر شد.
این جشنواره به میزبانی یزد و در سه بخش برگزار می‌شود. بخش هنرهای تجسمی شامل گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکس است و در بخش آفرینش‌های ادبی، شعر، طنز، روایت و داستان ارائه می‌شود.
همچنین بخش هنرهای تصویری جشنواره نیز به موشن‌گرافیک و مستند اختصاص دارد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند.

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