معاون رهبر حزب اصلاحات انگلیس، پس از گزارش‌های گاردین درباره منابع مالی این حزب و نایجل فاراژ، به دنبال اسنادی برای شناسایی منابع خبری این روزنامه است؛ اقدامی که با واکنش تند سیاستمداران و نهادهای مدافع آزادی مطبوعات روبه‌رو شده و بحث بر سر قدرت سیاسی و آزادی رسانه‌ها را دوباره داغ کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ماجرا از آنجا شروع شد که گاردین در مجموعه‌ای از گزارش‌ها فاش کرد که حزب اصلاحات یک کمک مالی مخفیانه یک‌میلیون پوندی از طریق سازوکاری تحت مدیریت تایس دریافت کرده و نایجل فاراژ نیز پیش از اعلام نامزدی‌اش در انتخابات ۲۰۲۴، هدیه‌ای مالی به ارزش پنج میلیون پوند دریافت کرده است. بانک‌ها هم برخی تراکنش‌های مالی آنها را به عنوان فعالیت‌های مشکوک به آژانس ملی مبارزه با جرایم (NCA) گزارش داده‌اند. گاردین اعلام کرده است که گزارش‌هایش را بر اساس اطلاعات منابعی در صنعت مالی تهیه کرده است.

همزمان، وکلای تایس در نامه‌ای حقوقی، خبرنگاری از گاردین را که درباره مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی او گزارش داده بود، هدف قرار داده‌اند. در نامه‌ای جداگانه نیز وکلای او اعلام کرده‌اند که قصد دارند اسنادی را مطالبه کنند که به باورشان ممکن است به شناسایی منابع خبری گاردین منجر شود.

سخنگوی گروه رسانه‌ای گاردین گفت تهدید حقوقی تایس علیه گاردین «به نظر می‌رسد تلاشی حساب‌شده برای منحرف کردن توجه از پرسش‌های مشروع درباره مسائل مالی او و منابع مالی حزب اصلاحات بریتانیا» باشد.