جلوههای بصری «رؤیای نیمهشب» از جبران کاستیهای تولید تا بازآفرینی یک شهر تاریخی
مدیر جلوههای بصری سریال «رؤیای نیمهشب» از دشواریهای طراحی و اجرای جلوههای ویژه بصری این مجموعه تاریخی و تلاش گروه برای جبران کاستیهای مرحله فیلمبرداری گفت.
حسن پیلهور با اشاره به اینکه حدود یکسالونیم پس از پایان فیلمبرداری مسئولیت جلوههای بصری این سریال را بر عهده گرفته است، گفت برخی پلانها در زمان فیلمبرداری بهدرستی برای اجرای جلوههای بصری طراحی نشده بودند و بخش قابلتوجهی از کار گروه صرف جبران این نواقص شد.
او با تأکید بر اینکه جلوههای بصری تنها به کار با رایانه محدود نمیشود، توضیح داد حدود نیمی از این فرآیند به مدیریت و تصمیمگیری در زمان فیلمبرداری وابسته است و اگر این مرحله بهدرستی انجام نشود، در پستولید نمیتوان همه مشکلات را برطرف کرد.
پیلهور، فضای قصر را یکی از گستردهترین بخشهای جلوههای بصری سریال دانست و افزود بسیاری از عناصر اطراف محل واقعی فیلمبرداری، از خانهها و سازهها تا درختان و چشمانداز شهری، با ترکیبی از مدلسازی سهبعدی، هوش مصنوعی و دیگر تکنیکهای ویژوالافکت خلق شدهاند. به گفته او، بازسازی دروازه ایشتار نیز از دشوارترین بخشهای پروژه بوده است.
وی همچنین گفت در بخشهایی از سریال، از جمله سکانس یورش سوبیتای با اسب به سمت قصر، تقریباً تمام عناصر پیرامونی بهصورت سهبعدی ساخته شدهاند؛ بهگونهای که مخاطب ممکن است آنها را کاملاً واقعی تصور کند.