محفل قرآنی «اربعین قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام» و بزرگداشت مسجد کرامت، با حضور اقشار مختلف مردم، قاریان بین‌المللی، اهالی قرآن و جمعی از مدیران استانی در میدان شهدا مشهد برگزار شد.

همزمان با فرارسیدن چهلم حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، مراسمی با محوریت بزرگداشت مسجد کرامت مشهد مقدس برگزار می‌شود. این مسجد از اماکن مهم در سابقه فعالیت‌های دینی و فرهنگی ایشان در دوران حضورشان در مشهد به شمار می‌رود.

این محفل، در حقیقت پیوندی میان دو مناسبت شکل می‌دهد؛ از یک‌سو مراسم چهلم و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای و از سوی دیگر بزرگداشت مسجد کرامت، مکانی که سال‌ها پیش محل فعالیت‌های دینی ایشان و برگزاری برنامه‌های مذهبی بوده است.

این مراسم با حضور عوامل برنامه قرآنی «محفل» برگزار خواهد شد و رسالت بوذری مجری برنامه «محفل»، حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حجت‌الاسلام سیدکاظم روح‌بخش و حجت‌الاسلام محمدباقر طباطبایی‌نژاد از میزبانان برنامه «محفل» در این مراسم حضور خواهند داشت.

حضور چهره‌های شناخته‌شده قرآنی و عوامل برنامه «محفل» در این مراسم، بر وجه قرآنی و فرهنگی این بزرگداشت تأکید دارد؛ محفلی که در آن یاد و خاطره امام شهید با مسجد کرامت، یکی از نقاط مهم فعالیت‌های دینی ایشان در مشهد، پیوند می‌خورد.