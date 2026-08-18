کد خبر: ۳۳۶۲۷۲
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
المیادین:
حمله به اربیل ارتباطی به ایران ندارد و نمونهای دیگر از عملیات «پرچم دروغین» است
شبکه «المیادین» به نقل از منبع ایرانی بلندپایه اعلام کرد حادثهای که امروز در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاد، نمونهای دیگر از عملیات «پرچم دروغین» است.
شبکه لبنانی المیادین به نقل از یک منبع ایرانی اظهار داشت که تهران هیچ ارتباطی با حادثه رخ داده در اربیل ندارد و عملیاتهای ایران رسماً و صریحا اعلام میشود.
این منبع بلندپایه ایرانی به المیادین گفت: هر کس که حاکمیت ایران را محترم بشمارد، از احترام ایران نیز برخوردار خواهد شد.
به گزارش فارس، صبح روز دوشنبه (26 مرداد 1405)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، مدعی شد که دفتر شخصیاش در اربیل هدف پهپادهای ایرانی قرار گرفته است. او این حمله ادعایی را محکوم کرد و این حملات را عامل بیثباتی و ناامنی منطقه دانسته بود.