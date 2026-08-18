توان مقابله با حملات گسترده پهپادی را نداریم

یک ژنرال آمریکایی هشدار داد که پایگاه‌های نظامی این کشور برای مقابله با حملات گسترده پهپادی، به‌ویژه پهپادهای ارزان‌قیمت تهاجمی، آمادگی و تجهیزات کافی ندارند.

ژنرال «جوزف جرارد»، معاون فرمانده فرماندهی شمالی ایالات متحد (NORTHCOM)، هشدار داد که پایگاه‌های نظامی آمریکا در داخل خاک این کشور برای مقابله با حملات گسترده پهپادهای کوچک، تجهیزات و آمادگی کافی ندارند و این کمبودها حتی پیش از تلاش نیروها برای سرنگونی پهپادها، از مرحله شناسایی و کشف پهپادها آغاز می‌شود.

به گزارش فاکس‌نیوز، این آسیب‌پذیری در حالی ادامه دارد که پنتاگون به دنبال اختصاص میلیاردها دلار برای توسعه تسلیحات جدید ضدپهپادی است.

این مقام آمریکایی که معاونت فرماندهی نیروهای آمریکایی در فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (NORAD) را هم برعهده ‌دارد، پنجشنبه در سمپوزیوم سالانه دفاع فضائی و موشکی گفت برخی پایگاه‌ها حتی حسگرهای لازم برای شناسایی و رهگیری دسته‌های پهپادی مهاجم یا سلاح‌های لازم برای مقابله با آنها را در اختیار ندارند. به تحلیل فاکس نیوز، «این ارزیابی، تصویری صریح از شکاف میان تلاش‌های سریع پنتاگون برای تقویت توان مقابله با پهپادها و سطح حفاظتی است که در حال حاضر در تأسیسات نظامی آمریکا وجود دارد. این در حالی است که پهپادهای ارزان‌قیمت تهاجمی یک‌طرفه، معادلات میدان نبرد را در خاورمیانه و اوکراین تغییر داده‌اند».

به گزارش فارس، این فرمانده آمریکایی در ادامه سخنانش تاکید کرد که «در حال حاضر برای مقابله با چنین چیزی آمادگی و تجهیزات کافی نداریم، در حالی که هر روز شاهد استفاده از این [پهپادها] در نقاط مختلف جهان هستیم و باید راهی برای مهار این تهدید پیدا کنیم». پیش‌تر، ژنرال گرگوری گیلوت، فرمانده فرماندهی شمالی ارتش آمریکا، هم در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفته بود نیروهای مستقر در امتداد مرز جنوبی آمریکا تجهیزات ضدپهپادی کافی در اختیار ندارند. از آن زمان، پنتاگون در تلاش برای پر کردن این شکاف، درخواست بی‌سابقه ۲۱ میلیارد دلار برای پهپادها، سلاح‌های ضدپهپادی، مهمات و دیگر توانمندی‌های مرتبط را ارائه کرده است.