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کد خبر: ۳۳۶۲۶۸
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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رئیس ستاد انتخابات کشور:

آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها منتظر تأیید شعام هستیم

رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام فراهم بودن امکان برگزاری انتخابات، گفت: در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری آن را ظرف دو ماه آینده دارد. 
علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور طی گفت‌و‌گویی در تشریح آخرین وضعیت هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این خصوص جلسات منظمی با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده است و تمام اقدامات لازم را بررسی و به‌روز کرده و هماهنگی‌ها را صورت داده‌ایم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و وزارت کشور از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند بنابراین هر زمان شورای عالی امنیت ملی اعلام کند شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد البته درخصوص زمان برگزاری انتخابات، هم فکری و هم نظری با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت و تاریخی برای آن در نظر گرفته شد بنابراین این تاریخ، برای تأیید نهائی به شعام ارسال خواهد شد تا نظر نهائی به وزارت کشور اعلام شود. معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: معتقدیم بعد از برگزاری دو رویداد مهم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و پیاده‌روی اربعین که باشکوه‌تر، منظم‌تر و گسترده‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد، می‌توان گفت امکان برگزاری انتخابات هم فراهم است و در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ظرف دو ماه آینده را دارد. ‌ به گزارش ایرنا، رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان به شرایط متزلزل شوراها و شهرداران در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ضروری است انتخابات شوراها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار و اداره امور شهری و روستایی به شوراها و شهرداران جدید محول شود. 

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