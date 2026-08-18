ساماندهی سواحل با رویکرد حفظ محیط زیست و ارتقای خدمات گردشگری
تالش- خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش در جلسه ساماندهی سواحل، گفت: توجه ویژه به مدیریت پسماند، حفاظت از محیط زیست سواحل و دریا، توسعه زیرساختهای رفاهی و گردشگری و صیانت از فرهنگ بومی و صنایع دستی، باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرائی قرار گیرد.
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش در جلسه ساماندهی سواحل، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان در حوزه گردشگری، عنوان کرد: سواحل تالش از مهمترین ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه به شمار میرود و ساماندهی آن باید با نگاهی جامع، با محوریت حفظ محیط زیست، ارتقای خدمات و تأمین رضایتمندی گردشگران دنبال شود.
وی با تأکید بر مدیریت پسماند در مناطق ساحلی افزود: پاکیزگی سواحل و جلوگیری از انباشت و رهاسازی زباله، نیازمند برنامهریزی منسجم، همکاری دستگاههای متولی و مشارکت مردم و گردشگران است و باید اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.
فرماندار تالش همچنین حفظ محیط زیست سواحل و دریا را ضروری دانست و تصریح کرد: توسعه گردشگری نباید به قیمت آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست انجام شود و تمامی طرحها و اقدامات ساحلی باید با رعایت الزامات زیستمحیطی و در راستای توسعه پایدار اجرا شوند.
جمشیدی سهساری با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت طرحهای ساحلی، بر فراهم کردن شرایط مطلوب برای حضور و استفاده گردشگران تأکید کرد و گفت: ایجاد و تکمیل زیرساختهای رفاهی، بهداشتی و خدماتی در سواحل، از الزامات مهم برای افزایش رضایتمندی گردشگران و رونق گردشگری شهرستان است.
وی در ادامه، توجه به فرهنگ بومی و صنایع دستی را از دیگر محورهای مهم توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود: ظرفیتهای فرهنگی، هنری و صنایع دستی تالش باید در طرحهای گردشگری و ساحلی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن معرفی هویت و فرهنگ منطقه، زمینه حمایت از فعالان بومی و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای مردم فراهم شود.