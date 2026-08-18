بزرگراه شهید آیتالله رئیسی، شریانی راهبردی برای مدیریت ترافیک و کریدور شمال- جنوب کشور
شيراز- خبرنگار كيهان:
در تازهترین و مهمترین گام از فعالیتهای عمرانی شهرداری شیراز، عملیات اجرائی فازهای ۲ و ۳
ابرپروژه بزرگراه ۵۵ متری شهید آیتالله رئیسی به عنوان یکی از حیاتیترین و ارزشمندترین پروژههای ترافیکی کلانشهر شیراز، با شتاب هرچه تمام بهصورت همزمان در حال احداث است.
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، در این خصوص با تأکید بر نقش فرامنطقهای ابرپروژه بزرگراه شهید آیتالله رئیسی، این پروژه را سرآغاز فصل تازهای در توسعه زیرساختهای ترافیکی و تکمیل رینگ پیرامونی شهر دانست که نقشی کلیدی در کاهش بار ترافیکی جنوب و شمالغرب شیراز ایفا خواهد کرد.
وی افزود: این ابرپروژه ترافیکی، نه فقط یک بزرگراه، که یک شریان راهبردی برای مدیریت ورود و توزیع جریان سفر در شمالغرب شیراز در مقیاس شهری، استانی و حتی ارتباط با کریدور شمال- جنوب کشور است. این مقام ارشد مدیریت شهری شیراز با بیان اینکه بزرگراه شهید آیتالله رئیسی به عنوان یکی از حلقههای مهم شبکه ارتباطی شمالغرب شیراز، با اتصال به بزرگراه حسینی الهاشمی، مسیر ارتباطی این محور را با آزادراه اصفهان-شیراز تقویت میکند، تصریح کرد: با توجه به افتتاح آزادراه اصفهان- شیراز و افزایش نقش شمالغرب شیراز به عنوان یکی از ورودیهای اصلی شیراز، تکمیل این شبکه میتواند از ورود حجم قابلتوجهی از ترافیک عبوری به بافت مرکزی شهر جلوگیری کرده و بخشی از آن را به سمت کمربندی، محورهای جنوبی و شهرستانهای جنوب استان هدایت کند.
شهردار شیراز در تشریح اهداف این پروژه، به اثرات اقتصادی آن در چند سطح اشاره و اعلام کرد: کاهش هزینه سفر شهروندان و ناوگان حملونقل، افزایش دسترسی کسبوکارها به بازار، جذب سرمایهگذاری با ایجاد زیرساختهای مناسب، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در پی توسعه فعالیتهای درمانی، تجاری و گردشگری و درنهایت افزایش درآمدهای شهری از محل رونق اقتصادی و خدمات از جمله اهداف اجرای این پروژه است.