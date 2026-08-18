یزد- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از اجرای برنامه‌های متنوع اوقات فراغت در ۷۰۵ پایگاه بسیج استان خبر داد و گفت: امسال حدود ۲ هزار کلاس آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مهارتی برای نوجوانان و جوانان یزدی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد افزود: در مجموع ۷۰۵ پایگاه مقاومت و ۲۰ قشر بسیج در سطح استان مجری این طرح هستند و حدود ۲ هزار کلاس آموزشی در قالب برنامه‌های اوقات فراغت برگزار می‌شود که طیف متنوعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

غلامی ادامه داد: رشته‌های ورزشی، آموزش قرآن کریم در رشته‌های حفظ، روان‌خوانی و روخوانی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی، برنامه‌های معرفتی، آموزش سبک زندگی ایرانی- اسلامی، آموزش‌های رزمی و نظامی و همچنین سواد رسانه‌ از جمله برنامه‌هایی است که در این طرح برای نوجوانان و جوانان پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به استقبال قابل توجه از این برنامه‌ها گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از نوجوانان و جوانان استان در برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی سپاه الغدیر مشارکت کرده‌اند و این طرح در مرکز استان و ۱۱ شهرستان دیگر در حال اجراست. فرمانده سپاه الغدیر خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها در بیش از ۷۰۰ پایگاه بسیج محلات و همچنین در مجموعه‌های اقشار بسیج در سراسر استان برگزار می‌شود و تلاش شده است متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه، برنامه‌های متنوع و کاربردی برای مخاطبان طراحی و اجرا شود.