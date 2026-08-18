فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۲۵۱
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی در حوزه آب رضایت‌بخش نیست

مشهد- خبرنگار کیهان:
مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: سهم استان از اعتبارات ملی در حوزه آب رضایت‌بخش نیست و با وجود افزایش این منابع در دولت چهاردهم هنوز تا سهم واقعی فاصله زیادی دارد.
حمید میرقاسمی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: در دولت چهاردهم تلاش‌های زیادی برای افزایش اعتبارات ملی حوزه آب صورت گرفته و سهم استان از ۱.۸درصد اعتبارات ملی تا قبل از سال ۱۴۰۲ طی ۲ سال اخیر به ۲.۵ درصد افزایش یافته است. وی اضافه کرد: این در حالی است سهم استان از اعتبارات ملی در حوزه عمرانی و زیرساخت‌های آب باید ۶.۵ درصد باشد.
مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: کلانشهر مشهد سالانه پذیرای ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی است و اعتبارات تخصیص یافته به این خطه نیز باید در سطح ملی دیده شود.
میرقاسمی گفت: با توجه به افت آبخوان‌ها در راستای حفظ منبع آبی زیرزمینی طی ۲ سال گذشته سه هزار و ۸۸۱ حلقه چاه غیر مجاز در استان شناسایی و مسدود شد که با این اقدام از برداشت ۶۶ میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد.
وی افزود: هم‌اینک بسیاری از آبخوان‌های استان با کسری مخزن مواجهند از این رو برداشت‌های غیرمجاز به هیچ عنوان توجیهی ندارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

جنگ چرا آغاز شد؟ چگونه تمام می‌شود؟ (یادداشت روز)

دستپاچگی پیاده ‌نظام رسانه‌ای دشمن  از مصوبه ضد نفوذ

لیوان وارونه!(گفت و شنود)

آمریکا در جنگ اقتصادی هم مانند جنگ نظامی از ایران شکست می‌خورد

پشت‌پرده فعالیت افسران اطلاعاتی فرانسه در تهران ناتوی اطلاعاتی غرب در ایران چگونه فعالیت می‌کند؟

جابه‌جایی و تغییراتی برای تحرک بیشتر در قوه قضائیه انجام خواهد شد

حملات بی‌وقفه یمن به بندر المخا و نفتکش‌های سعودی در باب‌المندب

از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا وضعیت خلبانان مشخص شود

امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

ناترازی بنزین یا ناترازی مدیریت؟