مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: سهم استان از اعتبارات ملی در حوزه آب رضایت‌بخش نیست و با وجود افزایش این منابع در دولت چهاردهم هنوز تا سهم واقعی فاصله زیادی دارد.

حمید میرقاسمی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: در دولت چهاردهم تلاش‌های زیادی برای افزایش اعتبارات ملی حوزه آب صورت گرفته و سهم استان از ۱.۸درصد اعتبارات ملی تا قبل از سال ۱۴۰۲ طی ۲ سال اخیر به ۲.۵ درصد افزایش یافته است. وی اضافه کرد: این در حالی است سهم استان از اعتبارات ملی در حوزه عمرانی و زیرساخت‌های آب باید ۶.۵ درصد باشد.

مدیر دفتر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: کلانشهر مشهد سالانه پذیرای ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی است و اعتبارات تخصیص یافته به این خطه نیز باید در سطح ملی دیده شود.

میرقاسمی گفت: با توجه به افت آبخوان‌ها در راستای حفظ منبع آبی زیرزمینی طی ۲ سال گذشته سه هزار و ۸۸۱ حلقه چاه غیر مجاز در استان شناسایی و مسدود شد که با این اقدام از برداشت ۶۶ میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد.

وی افزود: هم‌اینک بسیاری از آبخوان‌های استان با کسری مخزن مواجهند از این رو برداشت‌های غیرمجاز به هیچ عنوان توجیهی ندارد.