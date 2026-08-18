شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سامان گفت: در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط، ۷۵ قطعه زمین ۱۶۰ متر مربعی با کاربری مسکونی به خانواده‌های مشمول این قانون در سامان تحویل شد.

سعید روستایی در آیین تحویل ۷۵ قطعه زمین مسکونی به متقاضیان مشمول قانون دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در سامان که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، فرماندار شهرستان سامان و امام جمعه سامان و جمعی از متقاضیان برگزار شد با اشاره به اجرای این طرح در حمایت از خانواده و تسهیل در تأمین مسکن، اظهار کرد: هر یک از این قطعات زمین به صورت انفرادی به یک خانوار واجد شرایط واگذار شده و مساحت هر قطعه حدود ۱۶۰ مترمربع است.

روستایی افزود: ارزش ریالی هر قطعه زمین تحویلی بالغ بر یک میلیارد تومان برآورد می‌شود که در زمینه سیاست‌های دولت برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فرآیند پالایش متقاضیان و قرعه‌کشی قطعات زمین پیش از این انجام شده بود و پس از طی مراحل قانونی شاهد تحویل این اراضی به خانواده‌های واجد شرایط هستیم.