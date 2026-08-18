صدرا باید به عنوان یک شهر بزرگ مدیریت شود

شيراز- خبرنگار كيهان:

شهردار جدید صدرا با تأکید بر اینکه مدیریت شهری باید نتیجه‌گرا باشد، گفت: تحول در پروژه‌ها باید برای مردم مشخص و محسوس باشد و شهروندان آثار اقدامات مدیریت شهری را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس نیز با اشاره به رشد جمعیت صدرا از ۱۰ هزار به حدود ۲۵۰ هزار نفر، بر ضرورت مدیریت این شهر بر مبنای یک شهر بزرگ تأکید کرد.

پژمان شفیعی در آیین تکریم و معارفه شهردار صدرا، این شهر را «شهر فرصت‌ها» توصیف کرد و گفت: صدرا شهری جوان است که باید از ظرفیت‌های آن به بهترین شکل استفاده کرد، هرچند در برخی حوزه‌ها همین شهر جوان با نشانه‌هایی از فرسودگی مواجه است.

شهردار صدرا ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را از مهم‌ترین اهداف مدیریت جدید دانست و بر ضرورت اصلاح فرآیندهای خدمات‌رسانی تأکید کرد و گفت: فرآیندهایی که مردم برای دریافت خدمات با آن مواجه هستند، باید کوتاه، مؤثر و نتیجه‌بخش باشد.

در ادامه، محمدهادی ‌هاشمپور‌، مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس با اشاره به رشد سریع جمعیت صدرا گفت: این شهر در ابتدا برای جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود، اما امروز جمعیت غیررسمی آن به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسیده و رشد جمعیتی از توسعه زیرساخت‌ها پیشی گرفته است.

هاشمپور تأکید کرد: باید صدرا را بر مبنای یک شهر بزرگ مدیریت کنیم، نه به عنوان شهری حاشیه‌ای در کنار شیراز؛ چرا که این شهر ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شهرهای بزرگ استان فارس را دارد.

سید علاءالدین کراماتی‌، فرماندار شهرستان شیراز نیز با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به شرایط کشور گفت: اگر قرار است در شهر صدرا خدمتی انجام شود، پیش از هر چیز باید قوانین مربوط به این حوزه به خوبی شناخته شود.

کراماتی با بیان اینکه «گذشته چراغ راه آینده است»، بر اهمیت شناخت تاریخ و تجربه‌های پیشین تأکید کرد.

آرش فرجزاده‌، قائم‌مقام شهردار شیراز نیز بر ضرورت نگاه مشترک دو شهر در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

مهدی کشاورزی‌، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز با اشاره به اقدامات دوره ششم شورا گفت: رویکرد شورا در این دوره توسعه همه‌جانبه شهر بوده و مردم محوری از رویکردهای اصلی آن است.

حجت‌الاسلام موسوی‌، امام جمعه صدرا نیز بر ضرورت وحدت و اتحاد در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: انتظار داریم شهرداری و شرکت عمران بیش از گذشته در کنار یکدیگر برای خدمت به مردم همکاری کنند.

موسوی خدمت مستقیم و بی‌واسطه به مردم و رعایت عدالت در مدیریت شهری را از دیگر انتظارات مدیریت جدید عنوان کرد و گفت: صدرا شهری متشکل از اقوام و گروه‌های مختلف است و همه شهروندان باید با یک نگاه دیده شوند.