علی‌رغم آتش بس ادعایی در غزه، نظامیان صهیونیست همچنان در حال نسل‌کشی فلسطینیان هستند.

جان مرشایمر، از برجسته‌ترین استراتژیست‌های جهان بر این باور است آمریکا به‌دلیل آنکه تحت نفوذ گسترده لابی اسرائیل قرار دارد، در جایگاهی قرار ندارد که میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها نقش یک میانجیگر بی‌طرف را ایفا کند زیرا در نهایت این امر به ضرر فلسطینی‌ها تمام خواهد شد. صلح اخیر در غزه نمود عینی این حقیقت تلخ است.

بر این اساس، از زمان استقرار آتش بس ادعایی در غزه با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر(مهر- آبان) تاکنون نظامیان صهیونیست نه‌تنها توحش خود علیه غیرنظامیان فلسطینی را کاهش نداده‌اند بلکه اکنون از تمامی ابزارها برای پاکسازی قومی فلسطینیان از این باریکه استفاده می‌کنند.

وزارت بهداشت غزه دیروز و در جدیدترین آمار منتشرشده از شهدا اعلام کرد تنها طی شبانه روز گذشته یک شهید و 2 مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند. مراکز درمانی به طور روزانه در حال دریافت شهدایی هستند که طی حملات هوایی، توپخانه‌ای و پهپادی صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: از زمان استقرار آتش‌بس در غزه در ماه اکتبر تاکنون دست‌کم یک‌هزار و 266 غیرنظامی فلسطینی به شهادت رسیده و 4هزار و 200 تن دیگر مجروح شده‌اند. آمار شهدا از هفتم اکتبر 2023 تاکنون نیز به بیش از 73هزار و 400 تن رسیده که با توجه به باقی‌ماندن اجساد هزاران غیرنظامی دیگر زیرآوارها، احتمال افزایش شمار شهدا زیاد است.

توحش این رژیم تنها معطوف به غزه نیست. اکنون کرانه باختری نیز به‌طور گسترده آماج حملات نظامیان صهیونیست و همراهی شهرک‌نشینان است.

شهرک‌نشینان صهیونیست برای نهمین روز پیاپی اقدام به محاصره مناطقی در جنوب نابلس کرده و مانع از دسترسی فلسطینیان به خانه‌هایشان شدند. شهرک‌نشینان همچنین یک خط انتقال آب را در طوباس ویران کردند.

منابع محلی نیز از هدف قرار گرفتن یک غیرنظامی فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در بیت‌المقدس خبر دادند. همچنین نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در شرق بیت‌المقدس درگیر و اقدام به استفاده از گلوله‌های جنگی و نیز گاز اشک‌آور کردند.

تشنگی؛ ابزار جدید صهیونیست‌ها در غزه

پس از ناکامی رژیم صهیونیستی در پاکسازی قومی فلسطینیان از طریق ابزار نظامی، این رژیم از تمامی ابزارهای غیراخلاقی موجود برای رسیدن به اهداف شیطانی خود بهره می‌گیرد. ایجاد قحطی و تشنگی از جمله این موارد است. با افزایش دمای هوا در تابستان سوزان غزه، اکنون این باریکه به‌طور جدی با کمبود آب آشامیدنی مواجه است.

اتحادیه شهرداری‌های غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: بیش از یک‌میلیون فلسطینی اکنون در معرض خطر کمبود شدید آب آشامیدنی قرار دارند، چرا که سیستم‌های آب و فاضلاب غزه به‌دلیل اقدامات صهیونیست‌ها در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد.

این بیانیه تأکید دارد: ما خواستار ورود فوری سوخت و قطعات یدکی موردنیاز برای نگهداری از ژنراتورهای برق و ادامه فعالیت تأسیسات آب و فاضلاب غزه هستیم. مسئولیت فاجعه قریب‌الوقوعی که اکنون جان غیرنظامیان در این باریکه را تهدید می‌کند به‌طور مستقیم با رژیم متجاوز صهیونیستی است.

براساس اعلام مقامات محلی، رژیم صهیونیستی از ورود سوخت موردنیاز برای راه‌اندازی ژنراتورهای چاه‌های آب، ایستگاه‌های پمپاژ، و تأسیسات فاضلاب جلوگیری می‌کند. به‌دلیل کمبود سوخت، اکنون بیشتر چاه‌های آب از مدار خارج و تامین آب برای ده‌ها هزار خانوار فلسطینی در اردوگاه‌های آوارگان قطع شده است.

شهادت فرمانده جهاد اسلامی

در حملات صهیونیست‌ها

در خبری دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد طی عملیات هوایی به خان‌یونس در جنوب باریکه غزه، طارق انور راعی، از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین را ترور کرده است. رژیم صهیونیستی می‌گوید طارق انور راعی طی عملیات هفتم اکتبر حماس، وارد یک شهرک صهیونیست در اراضی اشغالی شده و از جمله رهبران این عملیات بوده است.

شرایط اسفناک اسرای فلسطینی

اسلام عبده، از مقامات امور اسرای فلسطینی نیز اعلام کرده است که «اسرای ما اکنون در بدترین شرایط ممکن در بند صهیونیست‌ها هستند.»

وی خاطرنشان کرد: بیماری گال و سایر بیماری‌ها در میان اسرا و بازداشت‌شدگان فلسطینی در بند صهیونیست‌ها در حال گسترش است. ما به‌شدت نگران وقوع یک فاجعه جدی بهداشتی برای سلامتی اسرا هستیم. اسرا اکنون از دسترسی به آب، مواد شوینده، و سایر مایحتاج اولیه محروم شده‌اند که این مسئله به تشدید و گسترش بیماری دامن زده است. این مقام حماس خواستار مداخله فوری مجامع بین‌المللی برای مهار عفونت و بیماری‌های گسترش‌یافته در میان اسرای فلسطینی شد.

ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر طی اظهارات جنجالی به صراحت اعلام کرد مایه افتخار من است که اسرای فلسطینی در زندان‌های ما در رنج باشند.