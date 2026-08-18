تلویزیون آمریکا اعلام کرد مصرف زیاد موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت در جنگ با ایران و عدم ارسال این موشک‌ها به کی‌یف باعث شده است اوکراینی‌ها در مقابل حملات موشکی روسیه کاملاً بی‌دفاع بمانند.

جنگ علیه ایران تأثیر خود را بر جنگ اوکراین و برهم خوردن موازنه به نفع روسیه گذاشته است. در بحبوحه حملات شدید موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین و از جمله کی‌یف ارتش اوکراین دچار کمبود شدید موشک‌های رهگیر پاتریوت شده است، دلیل آن هم این است که آمریکا بخش زیادی از ذخایر پاتریوت خود را در جنگ با ایران مصرف کرده است و دیگر موشکی برای ارسال به اوکراین ندارد.

سی‌ان‌ان هم در گزارشی فاش کرده است که اوکراین «تقریباً همه موشک‌های رهگیر خود را تمام کرده است» و سامانه‌های پاتریوت این کشور برای هفته‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند. این شبکه، تصویری از سامانه پاتریوتی را منتشر کرده که حدود ۱۰ هفته، یعنی دو ماه و نیم، هیچ شلیکی نداشته است. سامانه پدافندی پاتریوت اوکراین در حالی فلج شده که این سامانه از جمله معدود سامانه‌های دفاعی با قابلیت مقابله با موشک‌های بالستیک به‌شمار می‌رود و بدین ترتیب، کی‌یف برای دفع موشک‌های روسی با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه شده است.

به گزارش فارس به نقل از سی‌ان‌ان، زلنسکی می‌گوید این کشور برای گذراندن زمستان به ۵ درصد از ذخیره آمریکا نیاز دارد، اما در حال حاضر آمریکا از دادن موشک‌های پاتریوت خودداری می‌کند. جنگ ایران ذخایر تسلیحاتی آمریکا را حسابی خالی کرده و میزان موشک‌های رهگیر پاتریوت را به حدود ۸۰۰ موشک رسانده است. به اذعان کارشناسان، این «بحران جهانی» در تأمین رهگیرهای پاتریوت به‌دلیل استفاده فراوان از این رهگیرها در منطقه خلیج‌فارس برای مقابله با پهپادهای «ارزان‌قیمت» ایران در طول ماه‌های آوریل و مارس(اسفند و فروردین) اتفاق افتاده است. به گزارش سی‌ان‌ن به نقل از مؤسسه پژوهش سیاست خارجی، آمریکا و متحدانش در منطقه تنها در چهار روز اول جنگ با ایران، به‌طور میانگین روزانه ۲۲۵ رهگیر شلیک کرده‌اند. یکی از فرماندهان نظامی اوکراین در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان تأکید کرده که درگیری‌های غرب آسیا بر وضعیت اوکراین در میدان جنگ هم تأثیر گذاشته است.

کمک ماهواره‌ای غرب به اوکراین

اما به‌رغم ادعاها دونالد ترامپ درباره توقف کمک‌های آمریکا به اوکراین، نیویورک‌تایمز گزارش داده است که غرب در حال کمک ماهواره‌ای به کی‌یف برای حملات پهپادی است. گزارش این رسانه آمریکایی با این عنوان منتشر شده است: «چطور پیشرفت‌های ماهواره‌ای در حال تغییر دادن معادله بازی برای اوکراین هستند؟». در این گزارش آمده است: ارسال سریع تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت بالا به نیروهای خط‌مقدم، یکی از پیشرفت‌های کلیدی میدان نبرد در سال گذشته است که اوکراین را قادر می‌سازد به سرعت به انبارهای تسلیحات، مراکز لجستیکی و اردوگاه‌های سربازان در اعماق قلمرو تحت کنترل روسیه و در خود روسیه حمله کند.

به نوشته نیویورک‌تایمز نیروهای خط‌مقدم (اوکراین) در برخی موارد، می‌توانند خود ماهواره‌ها را کنترل کنند، تصاویر را به سرعت برای اهداف تجزیه و تحلیل کنند و سپس سلاح‌های خود را شلیک کنند. تصاویر ماهواره‌ای سریع همچنین به آنها کمک می‌کند تا تأیید کنند که کدام اهداف مورد اصابت قرار گرفته‌ و در صورت نیاز، دوباره شلیک کنند. به گزارش فارس به نقل از این روزنامه آمریکایی ماهواره‌ها می‌توانند تا ۱۵ بار در روز تصاویری از یک منطقه داده و به سربازان کمک کنند تا تغییرات ظریف در زمین را جست‌وجو کنند.