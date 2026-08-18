بزرگترین رسوایی تاریخ سیاست خارجی آمریکا در جنگ با ایران رقم خورد
«چاک شومر» اعتراف کرد که شکست آمریکا در جنگ با ایران به یکی از بزرگترین رسواییها در تاریخ سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
در آمریکا رسانهها، کارشناسان، اندیشکدهها، مقامات سابق و کنونی و شمار زیادی از نمایندگان کنگره و افکار عمومی آمریکا به این اجماع رسیدهاند که ترامپ قادر به پیروزی در جنگ نیست و او تا دیر نشده باید جنگ با ایران را تمام و نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کند؛ دلیل این مسئله هم کاملاً روشن است، ترامپ به هیچیک از اهداف خود نهتنها نرسیده است بلکه با بستهشدن تنگه هرمز، این مردم آمریکا هستند که با گرانشدن قیمت بنزین و گازوئیل و افزایش تورم تأثیر جنگ را در جیبهای خود احساس میکنند. جدیدترین نظرسنجی رویترز هم نشان میدهد جنگ با ایران محبوبیت ترامپ را به پایینترین سطح خود رسانده است. براساس این نظرسنجی میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به 33درصد کاهش یافته که پایینترین سطح محبوبیت او در دوره فعلی ریاستجمهوریاش است. در این نظرسنجی، 64درصد شرکتکنندگان اعلام کردند از عملکرد ترامپ ناراضی هستند. براساس این نظرسنجی یکی از عوامل اصلی کاهش محبوبیت ترامپ، نگرانی آمریکاییها درباره ادامه جنگ آمریکا با ایران و افزایش قیمت بنزین عنوان شده است.
سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا، هر دو نگران عواقب جنگ هستند؛ جمهوریخواهان از تأثیر شکست ترامپ بر انتخابات میاندورهای آبانماه بهشدت واهمه دارند و دموکراتها هم از تأثیر این شکست بر نابودی بازدارندگی، اعتبار و حیثیت آمریکا وحشتزده هستند. رهبر دموکراتهای سنای آمریکا هم با اشاره به پیامدهای اقتصادی که جنگ علیه ایران برای آمریکا داشته، گفت که این یکی از بزرگترین رسواییهای سیاست خارجی در تاریخ آمریکا است.
به گزارش ایسنا، چاک شومر، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی شامگاه دوشنبه ضمن آنکه تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را «سوءتفاهم» خواند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سوءتفاهمنامه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با ایران، یک شکست مطلق و یک شکست کامل بوده که هیچ پیشرفتی در جهت اهداف اعلامشده ترامپ نداشته است. او با اشاره به تبعات این جنگ برای اقتصاد آمریکا گفت: با افزایش سرسامآور قیمت بنزین به بالای ۴ دلار در هر گالن، آمریکاییها در تنگنا قرار گرفتهاند. چاک شومر با بیان اینکه این یکی از بزرگترین رسواییهای سیاست خارجی در تاریخ آمریکا است که توسط رئیسجمهور ترامپ هدایت میشود که نمیداند چه میکند، افزود: دونالد ترامپ، سربازان ما و ملت ما را ناامید کرده است. ما باید فوراً با دیپلماسی جدی به این جنگ پایان دهیم تا بتوانیم بازسازی خساراتی را که او وارد کرده است، آغاز کنیم.
کسی ترامپ را جدی نمیگیرد
ترامپ ناتوان از پیروزی در جنگ با ایران به تهدید، بلوفزنی و حتی شوخی و لطیفهگویی روی آورده است. علاقه ترامپ به غذای تاکو و همچنین عقبنشینیهای مکرر او باعث شده تا از عبارت «تاکو» به معنی «ترامپ همیشه جا میزند، Trump Always Chickens Out» برای وی استفاده شود. ترامپ به تازگی عمان را هم به بمباران تهدید کرده و برای چندمینبار از آرزوی متوهمانه خود برای «تسلیم ایران» سخن گفته است. او در حالی ایرانیان را به تشدید درگیریها، تهدید کرده که تا به حال دستکم «هفتبار» از تهدیدات قبلی خود علیه ایران عقبنشینی کرده است. شبکه سیانان در تحلیلی در اینباره نوشته است که دونالد ترامپ، عمان را بهدلیل مداخله در تلاشهای واشنگتن در تنگه هرمز به بمباران تهدید کرده است؛ اما تکرار تهدیدهای مشابه و عقبنشینیهای مکرر او، اعتبار هشدارهایش را زیر سؤال برده است. به نوشته سیانان، اگر عمان چندان از این تهدید نگران نشده باشد، شاید بتوان آن را درک کرد. ترامپ، همان رئیسجمهوری که زمانی بارها درباره خطرات تهدیدهایی که رؤسایجمهوری به آنها عمل نمیکنند هشدار میداد، طی ماههای اخیر تهدیدهای توخالی زیادی مطرح کرده است.
سیانان میافزاید: به نظر میرسد ترامپ در جنگ ایران رویکردی در پیش گرفته که بخش مهمی از آن بر مطرح کردن تهدیدهایی استوار است که ظاهراً تمایل چندانی به عملیکردنشان ندارد؛ اگر از ابتدا واقعا قصد اجرای آنها را داشته باشد. مشکل این رویکرد، همانطور که ترامپ در گذشته احتمالاً خودش به آن اشاره میکرد، این است که کشورهایی مانند عمان را کمتر به پذیرش خواستههای او ترغیب میکند؛ چون این کشورها لزوماً باور ندارند که ترامپ حاضر است تهدیدهایش را عملی کند.
به گزارش ایرنا، نویسنده این تحلیل با اشاره به سوابق ترامپ در لفاظی علیه کشورها نوشت: در حال حاضر، دیگر نمیتوان کارنامه ترامپ در زمینه بلوفزدن در جنگ ایران را نادیده گرفت. تقریباً چهار ماه پیش، درباره این موضوع نوشته شد که ترامپ، حتی در همان مراحل ابتدائی جنگ و کمتر از دو ماه پس از آغاز آن، پنجبار ایران را تهدید کرده بود، اما به هیچیک از تهدیدهایش عمل نکرد.در همه این موارد، ترامپ یک خواسته مشخص و یک ضربالاجل مشخص تعیین کرده بود. اما هر بار در نهایت حملهای را که تهدید کرده بود انجام خواهد داد، لغو کرد.
نابودی اعتبار آمریکا
سیانان در گزارش دیگری با اشاره به تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه عمان و فشار او بر کرهجنوبی، نوشته است: رویکرد رئیسجمهور آمریکا در سیاست خارجی بهجای تقویت قدرت واشنگتن، به تضعیف اعتبار این کشور و بیاعتمادشدن متحدانش منجر شده است. به نوشته سیانان شکست ترامپ در دستیابی به اهداف جنگ ایران، اکنون ضعفهای رویکرد او در سیاست خارجی را بیش از گذشته آشکار کرده است. سیانان تأکید کرد که ترامپ پس از ماهها ادعای نابودی توان نظامی ایران، هنوز نتوانسته تنگه هرمز را به وضعیت عادی و قابل کشتیرانی آزاد بازگرداند. در جمعبندی این تحلیل آمده است که جنگ فرسایشی ایران در حال نمایان کردن شکاف میان ادعاهای ترامپ درباره قدرت آمریکا و واقعیتهای میدانی است؛ مسئلهای که به گفته منتقدان میتواند هم اعتبار واشنگتن در برابر رقبایش و هم اعتماد متحدان آمریکا را تضعیف کند.
گرفتار در باتلاق
روزنامه آمریکایی واشنگتنپست هم در گزارشی به باتلاقی که دونالد ترامپ با راهانداختن جنگ علیه ایران در آن گرفته شده است، اشاره کرده و نوشته است: توافق موقت دونالد ترامپ با ایران در ماه ژوئن(خرداد)، دو ماه فرصت برای مذاکره در نظر گرفته بود، اما این مهلت اکنون به پایان رسیده و مذاکرات گستردهتر در بنبست کامل قرار دارد. واشنگتنپست مینویسد: شش ماه پس از آنکه آمریکا با هماهنگی اسرائیل حملاتی را علیه ایران آغاز کرد و ۷۸ روز مانده به انتخاباتی که تعیین میکند آیا حزبش کنترل کنگره را حفظ خواهد کرد یا نه، ترامپ اکنون با همان جنگی بیپایان روبهروست که ادعا میکرد به طور منحصربهفردی توانایی اجتناب از آن را دارد: جنگی بدون راهحل نظامی آشکار، بدون هیچ پیشرفت دیپلماتیک در افق، و با هزینههای اقتصادی و سیاسی فزاینده در داخل کشور. بنابر این گزارش، تداوم این بنبست این خطر را دارد که ترامپ را در مقام رئیسجمهوری قرار دهد که جنگی را اداره میکند که یکی از ارکان اصلی هویت سیاسیاش را تضعیف میکند.