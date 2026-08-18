آغاز مجدد شیعهکشی در افغانستان با حمله تروریستی به مدرسه شیعیان کابل
در حمله تروریستها به یک مدرسه در شهرک مهدیه منطقه شیعهنشین کابل، دهها نفر زخمی شدند.
گروه طالبان طی 4 سال گذشته بارها اعلام کرده است که پس از کنترل بر افغانستان، گروههای تروریستی مثل داعش دیگر خطری برای افغانستان و کشورهای همسایه محسوب نمیشوند. طالبان هفته گذشته هم اعلام کرد تمام پایگاههای گروه تروریستی داعش را در افغانستان از بین برده است اما یک هفته از این ادعا نگذشته بود که عصر روز دوشنبه یک مدرسه در منطقه شیعهنشین کابل شاهد حمله تروریستی به کودکان معصوم این مدرسه بود. پلیس کابل اعلام کرد که حوالی ساعت پنج عصر به وقت محلی یک نارنجک دستی در مدرسه «شمع هدایت» واقع در شهرک مهدیه در غرب کابل منفجر و دهها نفر زخمی شدهاند. نشریه هشت صبح افغانستان نیز دیروز گزارش داد که قربانیان انفجار در نزدیکی مدرسه شمع هدایت در غرب کابل به ۵۲ زخمی افزایش یافته است.
بهدنبال این حمله تروریستی که هنوز کسی رسماً مسئولیت آن را برعهده نگرفته است. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از احتمال تکرار چنین حوادثی، هشدار داد که این رویداد میتواند نگرانیها درباره شکلگیری موج تازهای از حملات و ناامنی در پایتخت بهویژه در مناطق مسکونی و مراکز آموزشی، را افزایش دهد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، این شورا از مسئولان امنیتی خواست که ابعاد حادثه را بهصورت همهجانبه بررسی، عاملان آن را شناسایی و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تدابیر موثر امنیتی اتخاذ کنند. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از حکومت طالبان خواست تامین امنیت جان و مال شهروندان بهویژه امنیت مدارس، دانشآموزان و مراکز آموزشی را در اولویت قرار دهد. در این بیانیه بر همکاری حکومت، علما، نهادهای اجتماعی و شهروندان برای تأمین امنیت پایدار تاکید و از مردم خواسته شده است ضمن حفظ آرامش و هوشیاری، موارد مشکوک را به نهادهای مسئول گزارش دهند.