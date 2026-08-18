حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه ادلب سوریه
رسانههای عربی از حمله هوایی رژیم آپارتاید اسرائیلی به فرودگاه نظامی در حومه ادلب در شمالغربی سوریه خبر دادند.
به گزارش ایرنا، الجزیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در حومه ادلب در شمالغرب سوریه خبر داد و افزود: «در حملات جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی، چهار بار باند این فرودگاه هدف قرار گرفت.» تلویزیون الغد عراق نیز از حملات هوایی رژیم به این فرودگاه نظامی ابوالظهور خبر داد و گفت: «گزارشها حاکی است که چهار حمله هوایی فرودگاه نظامی ابوالظهور را هدف قرار داد.» ساعاتی بعد نیز خبرهایی از حمله دوباره جنگندههای اسرائیلی به این فرودگاه منتشر شد. منابع سوری اعلام کردند در ۲۴ساعت گذشته، رژیم صهیونیستی در ۱۶ نوبت جنوب سوریه را نقض کرده است. خبر دیگر آنکه منابع محلی از انفجار خط گاز «الشدادی» در نزدیکی «عینالمالحه» واقع در حومه جنوبی الحسکه در سوریه خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص و علت انفجار منتشر نشده است.