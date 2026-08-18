صهیونیستها پس از آتشبس روزی 137 موشک به لبنان شلیک کردهاند
یونیفل اعلام کرد رژیم اسرائیل با تشدید حملات خود به جنوب لبنان طی دو هفته اخیر [یعنی ایام آتشبس!]، روزانه بهصورت میانگین ۱۳۷ موشک به لبنان شلیک کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروی موقت سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) از افزایش چشمگیر تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد و تأکید کرد: قطعنامه ۱۷۰۱ همچنان چارچوب اصلی بازگرداندن ثبات به منطقه است. یونیفل در بیانیه خود با اعلام اینکه «دو هفته اخیر شاهد افزایش چشمگیر فعالیت نظامی اسرائیل در جنوب لبنان بوده است»، تصریح کرد: بین ۵ تا ۱۶ اوت [14 تا 25 مرداد] روزانه به صورت میانگین ۱۳۷ حمله صهیونیستی در روز علیه لبنان صورت گرفته است. تعداد این حملات در روز شنبه گذشته ۲۰۸ مورد و یکشنبه ۱۸۵ مورد بوده است. همزمان خبر میرسد ارتش رژیم دوشنبهشب و بامداد سهشنبه بهصورت متناوب بلندیهای «جبلالرفیع» در حومه نبطیه الفوقا را آماج حملات توپخانهای خود قرار داد.