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کد خبر: ۳۳۶۲۳۸
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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اروپا

ورشکستی کسب‌وکار‌های

 تازه‌ترین داده‌های آماری نشان می‌دهد که ورشکستگی شرکت‌ها در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با افزایش ۵.۷درصدی به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ رسیده است.
 به گزارش خبرگزاری ایرنا، اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که ورشکستگی کسب‌وکارها در این اتحادیه در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به سه‌ماهه نخست ۵.۷درصد افزایش یافته و هم‌زمان ثبت کسب‌وکارهای جدید ۰.۵درصد کاهش داشته است. 
ورشکستگی‌ها در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به بالاترین سطح از سه‌ماهه نخست ۲۰۱۹ رسیده است. این شاخص پس از کاهش مقطعی در پایان سال ۲۰۲۵ و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، بار دیگر روند صعودی گرفته و نشان می‌دهد که بخشی از شرکت‌های اروپایی همچنان با مشکلات جدی در تأمین مالی، هزینه‌های عملیاتی و کاهش توان رقابت روبه‌رو هستند. 
در منطقه یورو وضعیت نگران‌کننده‌تر از میانگین کل اتحادیه اروپا گزارش شده است.
براساس داده‌های یورواستات، ثبت کسب‌وکارهای جدید در کشورهای عضو منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل 
۰.۱ درصد کاهش یافت، اما اعلام ورشکستگی‌ها در همین دوره ۶.۹درصد افزایش پیدا کرد.

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