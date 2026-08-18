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کد خبر: ۳۳۶۲۳۶
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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فیلیپین

حمله مسلحانه به مدرسه

در حادثه تیراندازی در دبیرستانی در جنوب فیلیپین دست‌کم چهار نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از مانیل‌تایمز، پلیس فیلیپین اعلام کرد در حادثه تیراندازی بامداد سه‌شنبه در دبیرستانی در جنوب این کشور دست‌کم چهار نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند که فرد مهاجم نیز در میان آنها بوده است.
پلیس اعلام کرد این حادثه اندکی پیش از شروع کلاس‌ها رخ داده است. اداره ملی تحقیقات معتقد است در این حادثه دو دانش‌آموز و دو نگهبان امنیتی کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. هویت قربانیان هنوز منتشر نشده است. در این حادثه ضارب، یک پسر نوجوان سال چهارم دبیرستانی بوده که پدرش ظاهراً در اداره گمرک شهر «زامبوانگا» کار می‌کرده است. 

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