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کد خبر: ۳۳۶۲۳۵
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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دستگیری عامل ارسال تصاویر و مختصات نقاط راهبردی در تهران

پلیس تهران فردی را که تصاویر و مختصات برخی نقاط راهبردی کشور را برای گروه‌های مخالف ارسال می‌کرد، دستگیر کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که به ‌گفته پلیس، اقدام به جمع‌آوری و ارسال تصاویر و مختصات برخی نقاط راهبردی و امنیتی کشور برای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌کرد.
کارشناسان سایبری و اطلاعاتی پلیس با رصد و پایش فعالیت‌های این فرد، اقدامات وی را تحت‌نظر قرار داده در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری او شدند.
براساس این گزارش، متهم با استفاده از ابزارهای سایبری اقدام به جمع‌آوری داده‌ها، تصاویر و مختصات برخی نقاط مهم کرده و قصد ارسال این اطلاعات به گروه‌های مخالف را داشته است.
پلیس اعلام کرد این فرد در جریان تحقیقات نامحسوس و اقدامات اطلاعاتی مأموران تحت‌رصد قرار گرفت و پس از تکمیل مستندات و ادله دیجیتال، در عملیاتی در مخفیگاه خود دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.
متهم در تحقیقات اولیه به اتهامات انتسابی و ارتباط با گروه‌های مخالف اعتراف کرده است؛ پرونده وی پس از تفهیم اتهامات از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و متهم با قرار قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در پایان با تأکید بر استمرار رصد فعالیت‌های مشکوک اعلام کرد: با هرگونه اقدامی که امنیت عمومی و آرامش شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

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