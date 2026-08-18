کشف حدود یک تن مواد مخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزباني فراجا از کشف ۹۶۴ كيلوگرم انواع مواد مخدر توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار داشت: مرزداران استان سيستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتي و رصد تحرکات در مناطق مرزي، به سرنخ‌هايي از قصد قاچاقچيان مسلح موادمخدر براي ورود به خاك كشور در منطقه مرزي دست يافتند و با برنامه‌ريزي دقيق عملياتي، تشديد اقدامات کنترلي در دستورکار قرار دادند.

جاویدان افزود: با پشتيباني اطلاعاتي و هدايت عملياتي، محل اختفاي قاچاقچيان مشخص شد و پس از اخذ دستور قضايي، با اعزام چند تيم پوششي و عملياتي و اجراي طرح مهار، مرزبانان شجاع؛ منطقه شناسایی شده را در كنترل خود قرار داده و توانستند قاچاقچیان را زمینگیر کنند.

وی ادامه داد: مرزداران در اين عمليات در بازرسي از محل که در منطقه مرزی واقع شده بود، ضمن توقیف دو دستگاه خودرو، مقدار ۹۶۴ کيلوگرم انواع موادمخدر شامل؛ ۹۲۲ ترياک، 42 کیلوگرم حشیش، پنج گلوله آرپي‌جي7 و 30 گلوله نارجک دستی را كشف كنند.

فرمانده مرزباني فراجا با اشاره به دستگیری یک نفر سوداگر مرگ، خاطرنشان كرد: دشمنان نظام مقدس ايران اسلامي بايد بدانند، امروز مرزداران مجاهد مرزباني بيش از هر زماني آمادگي و توان پاسخگويي به هرگونه تجاوز و تعرض به خاک ميهن عزيزمان را دارند و همواره با چشماني تيزبين، امنيتي مثال‌زدني را براي ملت بزرگ ايران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.