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کد خبر: ۳۳۶۲۲۹
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
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# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

  مقیم دارالذکر
 این تصویر تازه منتشر شده از رهبر شهید انقلاب در کتابخانه مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
 طواف سرخ
 ایمان ماندگاری به مناسبت چهلمین روز تشییع آقای شهید ایران، این طرح را به تصویر کشید.
مستأصل مثل ترامپ
 جاناتان هکت، افسر پیشین اطلاعاتی نیروی تفنگداران دریایی آمریکا: «از همان آغاز جنگ علیه ایران، ترامپ در پی اجرای عملیاتی سریع و یک‌شبه بود؛ اما خیلی زود روشن شد که این سناریو محقق نخواهد شد. اکنون نیز نشانه‌ها حاکی از آن است که طولانی‌شدن جنگ و ناکامی در دستیابی به نتیجه‌ای سریع، ترامپ را به‌شدت کلافه و مستأصل کرده است.»
 دستاورد ایرانی
 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «مجتمع صنعتی اسفراین اعلام کرد که موفق به تولید و نهایی‌سازی نخستین شفت روتور ژنراتور 200 مگاواتی در داخل کشور شده است. شفت روتور 200 مگاواتی از جمله قطعات استراتژیک است که پیش از این تولید آن در کشور‌های محدودی همچون آمریکا، آلمان، دانمارک، ژاپن و چین متمرکز بود.»
 فراخوان‌های بی‌اعتبار
 یاسر آقایی: «می‌دونستید وحوش پهلوی دیشب و پریشب فراخوان داده بودن؟ حضور مردم تو خیابون یعنی این، یعنی احتمال پاگرفتن فراخوان‌هاشون صفر درصده. البته دلایل دیگری هم هست که فراخوانشون نگرفت و دیگه به این راحتی‌ها نمیگیره.»
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