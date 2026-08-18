دبیر فدراسیون وزنه‌برداری گفت: عملکرد مدالی تیم‌های ملی در آسیا رضایت‌بخش بود اما برای بازی‌های آسیایی ناگویا، وزنه‌بردارانی اعزام می‌شوند که شانس واقعی کسب مدال داشته باشند.

وحید ربیعی درباره عملکرد تیم‌های ملی وزنه‌برداری در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: از لحاظ مدالی از بچه‌ها راضی بودیم. البته چند نفر از بچه‌ها عملکردشان آن‌طور که ما انتظار داشتیم ظاهر نشدند. البته من در صحنه مسابقه نبودم و شاید شرایطی که پشت صحنه مسابقه به وجود آمده باعث شده ضعیف‌تر عمل کنند، ولی از لحاظ مدالی از بچه‌ها راضی بودیم. بچه‌های ما از لحاظ امتیازی هم می‌توانستند مانند بخش مدالی جزو تیم‌های اول باشند، ولی این اتفاق نیفتاد. امیدوارم بتوانند در مسابقات آینده از لحاظ امتیازی هم تیم‌مان اول باشد و از نظر مدالی نیز بهتر کار کنند.

ربیعی درباره برنامه تیم‌های ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی نیز اظهار داشت: تیم ملی بزرگسالان اردوهایش پابرجاست. تا اوایل شهریور ماه ترکیب نهائی تیم بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص می‌شود و بعد از آن هم اردو تعطیلی ندارد. حتی ممکن است برخی از کسانی که در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنند، در ترکیب تیم برای مسابقات جهانی هم باشند و امیدواریم تیم با قدرت در مسابقات جهانی شرکت ‌کند. تعطیلی اردو نداریم.

ربیعی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است با وجود سه سهمیه، تعداد کمتری از بانوان به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شوند، اظهار داشت: هدف کمیته ملی المپیک، کیفی اعزام کردن به مسابقات است و فدراسیون هم با این هدف هم راستاست. ما در نهایت کسانی را به مسابقات اعزام می‌کنیم که مطمئن باشیم شرایط مدال دارند و بتوانند آنجا افتخارآفرینی کنند. ما نفراتی اعزام نمی‌کنیم که زنگ تفریح باشند و قصدمان اعزام نفراتی است که حتماً شانس مدال داشته باشند. بنابراین تعداد ممکن است کمتر شود، یا شاید هر سه نفرشان شانس مدال داشته باشند و اعزام شوند. هنوز یک ماه دیگر مانده و وزنه‌برداری ورزش رکوردی است و هر روز ممکن است یک اتفاق جدید بیفتد. به ما فرصت داده‌اند که ترکیب نهائی را تا هفتم شهریور اعلام کنیم.