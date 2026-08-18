سرمربی تیم ملی والیبال ایران 14 بازیکن این تیم در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا 2026 را معرفی کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 2026 و مرحله نخست انتخابی المپیک 2028 لس‌آنجلس از 13 تا 22 شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

آخرین تمرین این تیم دیروز با حضور وزیر ورزش و جوانان و اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد یزدانی‌خرم فدراسیون برگزار شد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه این تمرین فهرست 14 بازیکن ایران در جام اوفا روسیه و قهرمانی مردان آسیا را اعلام کرد. عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی‌پور، امین اسماعیل‌نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته 14 بازیکن شرکت‌کننده تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی مردان آسیا هستند.

تمرین دیروز تیم ملی والیبال با حضور 15 بازیکن از جمله یوسف کاظمی که برای قهرمانی آسیا از فهرست خط خورده است، برگزار شد.