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حدادی: حاضریم قرارداد بازیکنان پرسپولیس را شفافسازی کنیم
پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با اشاره به شرایط مالی و حقوقی این باشگاه اظهار کرد: پرسپولیس در مقطعی با پروندههای متعدد داخلی و خارجی مواجه بود که فعالیت مجموعه را تحت تأثیر قرار داده بود، اما امروز پس از حدود سه سال، تقریباً هیچ پرونده داخلی و خارجیگریبانگیر باشگاه نیست.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی ما این است که ضمن جبران زیان انباشته گذشته، با ایجاد درآمدهای پایدار، جذب اسپانسرهای قوی و استفاده از سایر منابع درآمدی، باشگاه را به سمت خودکفایی ببریم.
حدادی درباره موضوع قرارداد بازیکنان و شفافیت مالی نیز گفت: اگر لازم باشد، آمادهایم قرارداد بازیکنان را شفافسازی کنیم و ارقام قراردادها را در اختیار مراجع ذیربط قرار دهیم. باشگاه پرسپولیس در این زمینه پروندهای ندارد و تلاش ما این است که مسائل مالی با شفافیت و در چارچوب مقررات مدیریت شود.
رونمایی رسمی باشگاه فولاد از رضاییان
باشگاه فولاد خوزستان به طور رسمی از رامین رضاییان، بازیکن جدید تیم فوتبال این باشگاه رونمایی کرد. رضاییان در نیمفصل دوم سال گذشته به صورت قرضی از استقلال راهی فولاد شده بود.
رضاییان پیش از این تمایل خود را برای ادامه فوتبال در اروپا اعلام کرده بود، اما در نهایت پیشنهاد مناسبی از باشگاههای اروپایی دریافت نکرد و در فوتبال ایران ماندنی شد.
حالا حمید مطهری دوباره مدافع راستی را در اختیار دارد که شناخت کاملی از تواناییهایش دارد. رضاییان در نیمفصل دوم گذشته زیر نظر همین سرمربی شرایط خوبی پیدا کرد و فولادیها نیز در تمام تابستان علاقه خود برای ادامه همکاری با او را پنهان نکردند. سرانجام مذاکرات به امضای قرارداد رسید و رضائیان بار دیگر به تیمی برگشت که چند ماه قبل از آنجا راهی جام جهانی شده بود.