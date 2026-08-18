7 دی؛ زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک
هفتم دیماه ۱۴۰۵ به عنوان روز برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تعیین شد؛ انتخاباتی که با تصمیم سال گذشته، دوره ریاست آن دو ساله خواهد بود و پس از هر دوره المپیک برگزار میشود.
شصت و هفتمین نشست اعضای هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک روز گذشته برگزار شد و یکی از مهمترین مصوبات آن، تعیین زمان دقیق انتخابات این کمیته بود. بر اساس تصمیمی که سال گذشته ابتدا در هیئت اجرائی و سپس در مجمع کمیته ملی المپیک به تصویب رسید و به تأیید کمیته بینالمللی المپیک نیز رسید، انتخابات جدید باید در دیماه ۱۴۰۵ برگزار میشد. در جلسه روز گذشته، سرانجام هفتم دیماه به عنوان تاریخ قطعی برگزاری مجمع انتخاباتی تعیین شد تا پرونده زمان انتخابات پس از ماهها گمانهزنی بسته شود. این انتخابات از جهتی با دورههای گذشته تفاوت مهمی دارد؛ دوره ریاست جدید دو ساله خواهد بود و قرار است از این پس انتخابات کمیته ملی المپیک پس از هر دوره بازیهای المپیک برگزار شود. این تغییر با هدف هماهنگ شدن چرخه مدیریتی کمیته با دوره چهار ساله المپیک، اما در قالب انتخابات دو ساله، صورت گرفته است.
ترکیب مجمع؛ تلاش برای کاهش شائبهها
مهدی علینژاد، دبیر کمیته ملی المپیک، پس از نشست هیئت اجرائی با اشاره به تاریخ تعیینشده برای انتخابات گفت که برای جلوگیری از ایجاد شائبه درباره روند انتخابات، کارشناسان خبره و مربیانی که در مجمع سال گذشته حضور داشتند، بار دیگر در مجمع انتخاباتی آینده حضور خواهند داشت. بر این اساس قراخانلو، کفاشیان، علینژاد، محمدیان و شیرزاد به عنوان کارشناسان خبره و حسن رنگرز و مینو مداح به عنوان نمایندگان مربیان انتخاب شدهاند.این تصمیم در شرایطی اهمیت دارد که انتخابات کمیته ملی المپیک همواره یکی از مهمترین رویدادهای مدیریتی ورزش کشور محسوب میشود و ترکیب مجمع میتواند در شکلگیری آرایش انتخاباتی و تعیین رئیس آینده نقش قابل توجهی داشته باشد. از همین حالا نیز انتظار میرود با نزدیک شدن به موعد انتخابات، بحث درباره نامزدهای احتمالی و برنامههای مدیریتی آنان جدیتر شود.
افزایش حقوق المپینهای مدالآور
در کنار موضوع انتخابات، هیئت اجرائی در نشست خود چند تصمیم دیگر نیز اتخاذ کرد که یکی از مهمترین آنها به وضعیت مالی ورزشکاران مدالآور مربوط میشود. بر اساس مصوبه جدید، حقوق ماهانه حدود ۶۵ المپین مدالآوری که از کمیته ملی المپیک حقوق دریافت میکنند، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و از
۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان میرسد. همچنین درباره پاداش مربیان مقرر شد معادل ۵۰ درصد پاداش ورزشکاران مدالآور در اختیار فدراسیون مربوطه قرار گیرد تا میان اعضای کادر فنی و سرپرست تقسیم شود.
تغییر پرچمدار در آستانه ناگویا
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه جلسه، تغییر یکی از پرچمداران کاروان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود.
آتوسا گلشادنژاد، ملیپوش کاراته ایران، که پیش از این برای حمل پرچم ایران در مراسم افتتاحیه انتخاب شده بود، با هماهنگی کمیته ملی المپیک از این مسئولیت انصراف داد. دلیل این تصمیم، فاصله بیش از ۴۰۰ کیلومتری محل اسکان ملیپوشان کاراته با محل برگزاری مراسم افتتاحیه عنوان شده است. با توجه به آغاز مسابقات کاراته از ۲۹ شهریور، حضور گلشادنژاد در مراسم افتتاحیه میتوانست حدود ۲۴ ساعت از برنامه آمادهسازی او را تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس، زهرا کیانی از رشته ووشو جایگزین گلشادنژاد شد تا در کنار فاضل اتراچالی، پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ناگویا باشند. این تصمیم نشان میدهد که کمیته ملی المپیک و فدراسیون مربوطه، حفظ آمادگی ورزشکاران و اولویت دادن به شانس کسب مدال را بر جنبه تشریفاتی پرچمداری ترجیح دادهاند؛ تصمیمی که از منظر فنی میتواند قابل دفاع باشد.
انتخابات در سایه ناگویا
در مجموع، تعیین هفتم دیماه به عنوان زمان انتخابات، مهمترین تصمیم این نشست بود؛ انتخاباتی که میتواند مسیر مدیریتی ورزش کشور در سالهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد. اکنون با مشخص شدن تاریخ انتخابات، فضای ورزش کشور به تدریج وارد مرحله انتخاباتی خواهد شد؛ اما پیش از آن، بازیهای آسیایی ناگویا و عملکرد کاروان ایران در این رقابتها مهمترین آزمون پیش روی مدیران فعلی کمیته ملی المپیک است. به بیان دیگر، کمیته ملی المپیک در ماههای آینده باید همزمان دو مسیر را مدیریت کند؛ از یکسو آمادهسازی کاروان ایران برای یک رویداد بزرگ قارهای و از سوی دیگر فراهم کردن مقدمات انتخاباتی که قرار است هفتم دیماه، مدیریت آینده این نهاد مهم ورزش کشور را مشخص کند.