سرویس ورزشی-

قرعه‌کشی رقابت‌های آسیایی برگزار شد و استقلال، تراکتور و گل‌گهر حریفان خود را شناختند؛ سه نماینده ایران در این مرحله با تیم‌های عربستانی روبه‌رو نمی‌شوند، اما همچنان با چالش میزبانی در کشور ثالث مواجه‌اند.

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فصل جدید لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ صبح دیروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار شد و سه نماینده فوتبال ایران حریفان خود را شناختند.

استقلال و تراکتور در سطح اول فوتبال باشگاهی قاره، یعنی لیگ نخبگان، قرار دارند و گل‌گهر نیز در سطح دوم این رقابت‌ها به میدان خواهد رفت. مهم‌ترین نکته برای فوتبال ایران در قرعه‌کشی امسال، پرهیز هر سه نماینده از رویارویی با تیم‌های قدرتمند عربستانی بود؛ تیم‌هایی که در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده، به یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال آسیا تبدیل شده‌اند.

با این حال، یک چالش مهم خارج از زمین همچنان پابرجاست؛ نمایندگان ایران امکان میزبانی در داخل کشور را ندارند و باید دیدارهای خانگی خود را در کشور ثالث برگزار کنند؛ مسئله‌ای که از همین حالا برنامه‌ریزی، هزینه‌ها و شرایط فنی تیم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

استقلال؛ قرعه‌ای متنوع بدون عربستانی‌ها

استقلال در مرحله لیگ نخبگان باید هشت مسابقه برگزار کند و قرعه‌ای متنوع پیش روی آبی‌پوشان قرار گرفته است. العین امارات نخستین حریف استقلال خواهد بود و پس از آن السد قطر، شباب‌الاهلی امارات و نفتچی ازبکستان قرار دارند.

الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر نیز دیگر رقبای استقلال در این مرحله هستند.

اگرچه استقلال از حضور تیم‌های عربستانی در برنامه خود بی‌نصیب مانده، اما نباید از کنار کیفیت حریفان اماراتی و قطری به سادگی عبور کرد. العین، السد و شباب‌الاهلی از تیم‌های شناخته‌شده فوتبال آسیا هستند و الوصل نیز می‌تواند یکی از مسابقات قابل توجه استقلال باشد.

از سوی دیگر، تعداد بالای بازی‌های خارج از خانه و دشواری سفرهای آسیایی، اهمیت مدیریت بدنی و برنامه‌ریزی کادر فنی را دوچندان می‌کند. استقلال برای صعود باید در جمع هشت تیم برتر مرحله لیگ قرار بگیرد؛ هدفی که با توجه به کیفیت رقبا، نیازمند ثبات فنی و کسب امتیاز در دیدارهای کلیدی است.

تراکتور؛ عمان، خانه موقت سرخ‌پوشان

تراکتور نیز همانند استقلال هشت مسابقه در مرحله لیگ خواهد داشت. شباب‌الاهلی امارات، الغرافه قطر، الوصل امارات، السد قطر، العین امارات، نفتچی ازبکستان، الشمال قطر و پاختاکور ازبکستان رقبای نماینده تبریز هستند.

نکته قابل توجه درباره تراکتور، محل برگزاری دیدارهای خانگی این تیم است. با توجه به سلب میزبانی از باشگاه‌های ایرانی، تراکتوری‌ها کشور عمان را به عنوان محل برگزاری مسابقات خانگی خود انتخاب کرده‌اند و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با این درخواست موافقت کرده است. ورزشگاه اختصاصی تیم النهضه عمان نیز به عنوان محل برگزاری مسابقات تراکتور معرفی شده است. انتخاب عمان از منظر جغرافیایی و شرایط آب‌وهوایی می‌تواند تصمیم قابل قبولی باشد، اما واقعیت این است که برگزاری بازی خانگی در کشور ثالث، بخش مهمی از امتیاز میزبانی را از تیم ایرانی می‌گیرد.

تراکتور که معمولاً از حمایت پرشور هوادارانش در تبریز بهره می‌برد، این بار باید بخشی از این پشتوانه را در شرایطی متفاوت تجربه کند.

گل‌گهر؛ مأموریت در سطح دوم آسیا

گل‌گهر نیز در گروه B لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار گرفته و باید با الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان رقابت کند.

در نگاه نخست، گروه گل‌گهر نسبت به مسیر استقلال و تراکتور کم‌ستاره‌تر به نظر می‌رسد، اما همین مسئله می‌تواند انتظارات را از نماینده سیرجان افزایش دهد. گل‌گهر در صورت حفظ ثبات فنی و استفاده مناسب از امتیاز میزبانی می‌تواند برای صعود از گروه امیدوار باشد.

البته این تیم نیز از مشکل میزبانی در ایران مستثنی نیست و قرار است دیدارهای خانگی خود را در تاجیکستان برگزار کند. این موضوع، درست مانند استقلال و تراکتور، شرایط متفاوتی را نسبت به مسابقات داخلی برای گل‌گهر رقم خواهد زد.

تقویم فشرده؛ آزمون همزمان لیگ و آسیا

مرحله لیگ نخبگان آسیا از ۲۳ و ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۲۷ بهمن ادامه خواهد داشت. استقلال و تراکتور در این فاصله هشت مسابقه آسیایی انجام می‌دهند؛ دیدارهایی که در کنار رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی، برنامه فشرده‌ای را به دو نماینده ایران تحمیل خواهد کرد.

گل‌گهر نیز مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را از ۲۴ و ۲۵ شهریور آغاز می‌کند و آخرین بازی مرحله گروهی این تیم ۱۷ و ۱۸ آذر برگزار خواهد شد.

این فشردگی مسابقات، اهمیت عمق ترکیب تیم‌ها را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد. تیم‌هایی که بتوانند میان حضور در لیگ داخلی و رقابت‌های آسیایی تعادل ایجاد کنند، شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت.

قرعه مناسب، اما تضمینی برای موفقیت نیست

قرعه‌کشی امسال را نمی‌توان برای نمایندگان ایران قرعه‌ای آسان دانست، اما دست‌کم استقلال، تراکتور و گل‌گهر از رویارویی با تیم‌های عربستانی در این مرحله دور ماندند. استقلال و تراکتور با حریفان قدرتمند اماراتی و قطری مواجه‌اند و گل‌گهر نیز فرصتی مناسب برای اثبات توانایی‌های خود در سطح دوم فوتبال آسیا دارد.

با این حال، شاید مهم‌تر از نام حریفان، مسئله‌ای باشد که خارج از مستطیل سبز رقم خورده است؛ محرومیت از میزبانی در ایران. فوتبال ایران در شرایطی باید برای موفقیت در آسیا بجنگد که سه نماینده‌اش ناچارند بخشی از مسابقات خانگی خود را در کشورهای دیگر برگزار کنند. بنابراین موفقیت در آسیا فقط به کیفیت فنی تیم‌ها وابسته نیست؛ مدیریت سفرها، انتخاب مناسب کشور میزبان، حفظ آمادگی بازیکنان و استفاده حداکثری از فرصت‌های موجود، می‌تواند سرنوشت نمایندگان ایران را در فصل جدید رقم بزند.