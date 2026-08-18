شهید مدافع حرم حمید قناد‌پور 29 مرداد سال 1347 دیده به جهان گشود. شهیدی که از بازماندگان قافله شهدا در دوران دفاع مقدس بود. وی مدرک تحصیلی بهیاری و طب اورژانس داشت و با دانش و تخصص خودش در جبهه خدمت می‌کرد و به تیمار رزمندگان می‌پرداخت. قنادپور به مدت ۴۰ ماه در جبهه جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس خدمت کرد و در نهایت به مقام جانبازی رسید. با این حال، او نیز انگیزه جهاد و ‌اشتیاق به شهادت را در خود زنده نگه داشت. برای کسانی که طالب وصال عاشقانه با دوست هستند، همواره راهی باز می‌شود تا به هدف خودشان برسند. این اتفاق برای حمید قنادپور هم افتاد. چرا که این بار جبهه مقاومت در برابر حیوانات دست‌آموز اسرائیل و آل‌سعود، مسلمانان را تهدید می‌کردند و مردانی چون قنادپور که سابقه حضور در صحنه‌های سخت و دشوار را داشتند، باید از تجربه و تبحر خود به خط مقدم جدید کمک می‌رسانند. بهترین فرصت بود تا بار دیگر‌ شانس خود را برای دستیابی به بلندترین درجه انسانی یعنی شهادت را بیازماید. پس باز هم با مسئولیتی که میراث حضرت زینب(س) است یعنی‌ پرستاری به جبهه دفاع از حرم آن حضرت پیوست. شهید مدافع حرم حمید قنادپور ۶ ماه در سوریه حاضر بود و در نهایت به آرزوی خود رسید و در یکی از روزهای پایانی خرداد سال 96 به دوستان شهیدش پیوست.