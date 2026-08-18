در حالی که هزینه اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر در مسیر خلیج‌فارس به آسیا در شرایط عادی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار در روز بود، گزارش بلومبرگ از ثبت رکورد تاریخی ۵۱۰ هزار دلاری حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ حاکی از افزایش بی‌سابقه هزینه اجاره روزانه نفتکش‌های غول‌پیکر (VLCC) در مسیر خلیج‌فارس به آسیا است. بر اساس داده‌های منتشر شده از بورس بالتیک، هزینه اجاره هر نفتکش غول‌پیکر در این مسیر به حدود

۵۱۰ هزار دلار در روز رسیده که بالاترین رقم از اواخر ژوئن (اوایل تیر ماه) امسال محسوب می‌شود؛ به خصوص که در اوایل سال جاری در فوریه تنها ۲۰ هزار دلار بوده که حدود ۲۴ برابر نرخ فعلی محسوب می‌شود.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به قلم ویلون سون این افزایش را نتیجه مستقیم تشدید خطرات امنیتی ناشی از عبور از تنگه هرمز عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین معامله صورت گرفته، نفتکش غول‌پیکر «مغولستان پراسپریتی» که متعلق به گروه سینوکور کره جنوبی، بزرگ‌ترین مالک نفتکش‌های جهان است، با مبلغ ۳۱ میلیون دلار برای حمل نفت خام از یک بندر نامشخص در خلیج‌فارس به مقصد شرق آسیا اجاره شده است. این مبلغ به ازای هر بشکه نفت حدود چهار و نیم دلار هزینه حمل را شامل می‌شود؛ در حالی که در شرایط عادی این نرخ بین یک تا ۲ دلار است. علاوه ‌بر این، پیش‌بینی می‌شود که مستأجر این کشتی که یک پالایشگاه چینی است، حق بیمه اضافی خطر جنگی را نیز پرداخت کند که این رقم نیز به نوبه خود چند درصد از ارزش بدنه کشتی را تشکیل می‌دهد.

افزایش چشمگیر هزینه حمل نفت در شرایطی رخ داده است که صادرکنندگان خلیج‌فارس به دنبال کشتی‌های بیشتری برای تحویل محموله‌های خود به خریداران آسیایی هستند. عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت منطقه، محموله‌های نفت خود را با اولویت و فوریت بیشتری برای بارگیری آماده می‌کند تا به مشتریان خود در آسیا برساند. عراق نیز برای جابه‌جایی نفت صادراتی خود از نفتکش‌های متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (آدنوک) استفاده می‌کند. به نوشته بلومبرگ در همین حال، توافق آتش‌بس شصت‌روزه شکننده بین ایران و ایالات متحده روز دوشنبه به پایان رسید و هیچ برنامه مشخصی بین تهران و واشنگتن برای حل اختلافات بر سر تنگه هرمز وجود ندارد.

نکته قابل توجه این است که اکنون فقط مالکان کشتی‌هایی که ریسک‌پذیر هستند یا تجربه قبلی در عبور از مناطق خطرناک دارند، حاضر به ارائه کشتی‌های خود برای بارگیری در داخل خلیج‌فارس هستند. بسیاری از کشتی‌هایی که از داخل خلیج‌فارس بارگیری می‌کنند، تحت کنترل صادرکنندگان یا تعداد محدودی از مالکان نفتکش هستند که همین موضوع به آنها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین نرخ‌های حمل‌ونقل داده است. داده‌های خط سئول نشان می‌دهد که از حدود ۴۸۶ نفتکش غول‌پیکر موجود در جهان، فقط حدود ۲۵ کشتی می‌توانند برای حمل محموله‌های خلیج‌فارس در هفته‌های آینده رقابت کنند و این کمبود شدید، عامل اصلی افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها شده است.

بازار نفتکش عملاً به دو بخش مجزا تقسیم شده است؛ معاملات مربوط به اقیانوس اطلس همچنان بر اساس حجم محموله‌ها و در دسترس بودن کشتی‌ها قیمت‌گذاری می‌شود، اما معاملات خلیج‌فارس به طور فزاینده‌ای

بر اساس تمایل مالک کشتی برای پذیرش ریسک تعیین می‌گردد و این شکاف روز به روز در حال گسترش است.

این وضعیت محدود به تنگه هرمز نیست و شرایط مشابهی در تنگه باب‌المندب نیز حاکم است. دیروز دو غول کشتیرانی چینی، به دلیل ادامه درگیری‌ها در منطقه، ارسال نفتکش‌های خود را از طریق دو تنگه استراتژیک خاورمیانه متوقف کردند.

رویترز گزارش داد که به نقل از سه تن از مدیران ارشد صنعت، کارشناسان ردیابی نفتکش‌ها و یک کارگزار کشتیرانی گزارش داده که شرکت‌های دولتی «کاسکو شپینگ انرژی ترنسپورتیشن» و «چاین مرچنتس انرژی شپینگ» از اواخر ژوئیه (مرداد ماه) نفتکش‌های خود را از تردد در تنگه هرمز و باب‌المندب منع کرده‌اند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نگرانی‌های امنیتی، محموله‌های نفتی را به سمت بزرگ‌ترین واردکننده جهان با اختلال مواجه کرده است.

منبع این خبر به نگرانی‌های ناشی از اعلام محاصره دریایی علیه عربستان سعودی توسط یمن در ۲۰ ژوئیه و همچنین عملاً بسته بودن تنگه هرمز پس از شکست آتش‌بس کوتاه‌مدت بین آمریکا و ایران اشاره دارد.