صنعت نفت فارس؛ از تجربه جنگ تحميلي تا تابآوري تطبيقي در برابر بحرانها
شيراز- خبرنگار كيهان:
در راستای همافزایی و هماندیشی در حوزه مدیریت بحران، نشستی با حضور مدیران ارشد صنایع نفت و گاز استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس و مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برگزار گردید.
در این نشست به تبادل نظر درخصوص تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلی، آمادگی جهت مدیریت بحرانهای احتمالی، افزایش تابآوری سازمانها پرداخته شد. غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با توجه به اهمیت منابع و زمان در شرایط رخداد بحرانها، اشاره به این داشت که ضرورت همکاری شرکتها و سازمانها در چنین شرایطی بیش از پیش محسوس است و در این نشست نیز راهکارهایی در این رابطه مطرح گردید.
علیرضا نجومی، مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران، نيز در این نشست با اشاره به عملکرد بسیار مناسب صنعت نفت در جنگهای اخیر، با بیان داینامیک بودن تهدیدات، به ارائه مواردی درخصوص برنامهریزی و آمادگی هر چه بیشتر صنایع در مواجهه با بحرانهای احتمالی است با تشریح و کاربرد اصل تابآوری تطبیقی در چنین شرایطی، آن را جایگزین رویکرد صرفاً واکنشی دانست.