فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۲۰۹
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس:

مطالبات خبرنگاران از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد فرایند اجرائی شده است

شيراز- خبرنگار كيهان:
 حسن دهقان، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس در نشست استاندار فارس با اعضای انجمن ورزش‌نویسان و عکاسان ورزشی استان، تصریح کرد: تلاش شده است مطالبات و دغدغه‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در جلسات هم‌اندیشی، پس از طرح و بررسی، به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول ارجاع و فرایند اجرائی آن‌ها دنبال شود.
وی افزود: در همین چارچوب، موضوع تشکیل صندوق حمایت از خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته و پرونده مربوط به این موضوع برای بررسی و پیگیری‌های تخصصی به معاونت اقتصادی استانداری فارس ارجاع شده است تا زمینه‌های اجرائی شدن آن بررسی شود. سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، بیمه تکمیلی خبرنگاران و حمایت از فعالان رسانه‌ای مشمول سختی‌کار را از دیگر موضوعات مورد توجه عنوان کرد و گفت: این مسائل نیز در فرایند پیگیری قرار دارد و هدف این است که بخشی از دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای جامعه رسانه‌ای استان با اقدامات عملیاتی دنبال شود.
دهقان با اشاره به برنامه‌های هفته خبرنگار، خاطرنشان کرد: رسانه در برنامه‌های این هفته جایگاه ویژه‌ای داشته و استاندار فارس طی روزهای اخیر حدود ۱۸ ساعت از وقت خود را به دیدار، گفت‌وگو و شنیدن مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات خبرنگاران اختصاص داد.
وی ادامه داد: این میزان حضور و تعامل مستقیم با جامعه رسانه‌ای، نشان‌دهنده توجه واقعی مدیریت استان به خبرنگاران و نقش رسانه در فرایند حکمرانی و توسعه فارس است و بیانگر آن است که برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با اصحاب رسانه، صرفاً برای ثبت یک رویداد یا انجام یک برنامه تشریفاتی دنبال نمی‌شود.
سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس خاطرنشان کرد: بخشی از مطالباتی که در دیدارهای اخیر خبرنگاران با استاندار مطرح شده، اکنون در مرحله پیگیری قرار گرفته و تلاش می‌شود این روند تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه یابد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

جنگ چرا آغاز شد؟ چگونه تمام می‌شود؟ (یادداشت روز)

دستپاچگی پیاده ‌نظام رسانه‌ای دشمن  از مصوبه ضد نفوذ

لیوان وارونه!(گفت و شنود)

آمریکا در جنگ اقتصادی هم مانند جنگ نظامی از ایران شکست می‌خورد

پشت‌پرده فعالیت افسران اطلاعاتی فرانسه در تهران ناتوی اطلاعاتی غرب در ایران چگونه فعالیت می‌کند؟

جابه‌جایی و تغییراتی برای تحرک بیشتر در قوه قضائیه انجام خواهد شد

حملات بی‌وقفه یمن به بندر المخا و نفتکش‌های سعودی در باب‌المندب

از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا وضعیت خلبانان مشخص شود

امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

ناترازی بنزین یا ناترازی مدیریت؟