شيراز- خبرنگار كيهان:

حسن دهقان، سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس در نشست استاندار فارس با اعضای انجمن ورزش‌نویسان و عکاسان ورزشی استان، تصریح کرد: تلاش شده است مطالبات و دغدغه‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در جلسات هم‌اندیشی، پس از طرح و بررسی، به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول ارجاع و فرایند اجرائی آن‌ها دنبال شود.

وی افزود: در همین چارچوب، موضوع تشکیل صندوق حمایت از خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته و پرونده مربوط به این موضوع برای بررسی و پیگیری‌های تخصصی به معاونت اقتصادی استانداری فارس ارجاع شده است تا زمینه‌های اجرائی شدن آن بررسی شود. سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، بیمه تکمیلی خبرنگاران و حمایت از فعالان رسانه‌ای مشمول سختی‌کار را از دیگر موضوعات مورد توجه عنوان کرد و گفت: این مسائل نیز در فرایند پیگیری قرار دارد و هدف این است که بخشی از دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای جامعه رسانه‌ای استان با اقدامات عملیاتی دنبال شود.

دهقان با اشاره به برنامه‌های هفته خبرنگار، خاطرنشان کرد: رسانه در برنامه‌های این هفته جایگاه ویژه‌ای داشته و استاندار فارس طی روزهای اخیر حدود ۱۸ ساعت از وقت خود را به دیدار، گفت‌وگو و شنیدن مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات خبرنگاران اختصاص داد.

وی ادامه داد: این میزان حضور و تعامل مستقیم با جامعه رسانه‌ای، نشان‌دهنده توجه واقعی مدیریت استان به خبرنگاران و نقش رسانه در فرایند حکمرانی و توسعه فارس است و بیانگر آن است که برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با اصحاب رسانه، صرفاً برای ثبت یک رویداد یا انجام یک برنامه تشریفاتی دنبال نمی‌شود.

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس خاطرنشان کرد: بخشی از مطالباتی که در دیدارهای اخیر خبرنگاران با استاندار مطرح شده، اکنون در مرحله پیگیری قرار گرفته و تلاش می‌شود این روند تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه یابد.