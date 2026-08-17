بیماران خاص در استان مرکزی نباید با سرگردانی در روند درمان مواجه شوند

اراک- خبرنگار کیهان:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، هدف نظام سلامت را درمان بدون دغدغه مردم عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون در روند نظام سلامت، اثری از سرگردانی بیماران خاص در استان مرکزی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار کیهان در اراک، جواد نظری در نشست خبری با رسانه‌های استان مرکزی، با بیان اینکه برای بیماران خاص مسیرهای مختلفی در راستای ساماندهی خدمات درمانی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در استان مرکزی هیچ بیماری نباید برای ادامه درمان، از جمله شیمی‌درمانی و جراحی، با سرگردانی روبه‌رو شود.

وی تصریح کرد: با توسعه زیرساخت‌های درمانی و تأمین خدمات تخصصی، بیماران می‌توانند بدون هرگونه مشکل احتمالی از روند درمان و پیگیری‌های پزشکی بهره‌مند شوند.

نظری افزود: بخشی از خدمات در مراکز درمانی دولتی و با هزینه بسیار کم ارائه می‌شود و در بیمارستان آیت‌الله خوانساری، بخشی که پیش‌تر برای خدمات کرونایی استفاده می‌شد، به مرکز شیمی‌درمانی سرپایی تبدیل شده است و بیماران می‌توانند خدمات خود را بدون بستری دریافت کنند و همان روز به منزل

بازگردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به تأخیر در تکمیل طرح‌های درمانی استان مرکزی گفت: این تأخیرها عمدتاً ناشی از تورم و تغییر در برآوردهای اولیه است، زیرا منابع مالی این طرح‌ها ملی بوده و زیر نظر دفتر فنی وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظارت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر برای توسعه خدمات غربالگری، ظرفیت‌های بیمارستانی و تخصصی در استان تقویت شده و شمار مراجعان به آندوسکوپی و کولونوسکوپی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

در ادامه این نشست، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بیمارستان ولی‌عصر(عج) یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی و استراتژیک استان است.

علیرضا کمالی اظهار کرد: این بیمارستان در شرایط مختلف، از ازدحام بیماران تا بحران‌های درمانی، بار اصلی خدمات را در استان بر دوش می‌کشد و در مورد افزایش قصور در این مرکز، آمار مستندی در اختیار نداریم.

جواد جواهری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: مصرف نادرست داروهای کاهش وزن می‌تواند عوارضی از جمله مشکلات بینایی به همراه داشته باشد و آگاهی‌رسانی علمی در این زمینه ضروری است.

وی افزود: سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع کشور است و افراد بالای ۵۰ سال باید برای غربالگری، معاینه و تست مراجعه کنند.

جواهری خاطرنشان کرد: آخرین آمار بروز همه سرطان‌ها در استان مرکزی، ۱۸۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر برای مردان و ۱۶۵ مورد برای زنان است.