تولیت آستان قدس رضوی: پروژههای مهم حملونقلی در مسیر مشهد با جدیت دنبال شود
مشهد- خبرنگار کیهان:
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بهترین هواپیماها برای برخی مسیرهای گردشگری اختصاص داده میشود اما وضعیت پروازهای مشهد مطلوب نیست سالهاست درباره قطار برقی، قطار سریعالسیر و توسعه راهها صحبت میشود که با توجه به نیاز و ظرفیتهای زائرپذیری مشهد باید این موضوعات با جدیت دنبال شود.
آیتالله احمد مروی در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد زائران با خودروی شخصی به مشهد میآیند بنابراین توسعه جادهها و بزرگراهها باید متناسب با حجم تردد زائران انجام شود. وی اظهار کرد: اگر میخواهیم زائر بیشتری داشته باشیم، باید تسهیلات زیارت و امکانات لازم برای سفر، حملونقل، اقامت، پارکینگ و سایر زیرساختهای مورد نیاز زائران را فراهم کنیم.
تولیت آستان قدس گفت: همچنین مشهد با کمبود پارکینگ مواجه است؛ فضاهایی که امروز در زیرگذر حرم مطهر به عنوان پارکینگ استفاده میشوند، اساسا پارکینگ نیستند بلکه رواقهایی هستند که به دلیل شرایط موجود به پارکینگ تبدیل شدهاند.
وی با بیان اینکه آستان قدس به این رواقها برای فعالیتهای فرهنگی نیاز دارد، گفت: ما غرفه کودک، غرفه نوجوان، فضای ویژه دختران و موزه زنده زیارت میخواهیم و برای این فضاها برنامه داریم اما بخشی از رواقهای ما به دلیل کمبود پارکینگ به محل توقف خودرو بدل شدهاند.
آیتالله مروی افزود: آستان قدس در حوزههای مختلف اجتماعی فعال است و همواره تلاش شده در این زمینهها حضور مؤثر داشته باشیم. حدود یک ماه پیش، یکی از مسئولان سازمان زندانها نامهای به بنده داد و اعلام کرد اگر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان کمک شود، با کمکهایی که از سایر مجموعهها جمعآوری میشود، امکان آزادی حدود ۴۵۰ زندانی فراهم خواهد شد که در این رابطه به همکاران در آستان قدس تأکید کردیم این اقدام باید هرچه سریعتر انجام شود چند روز پیش مراسم آزادی این زندانیان برگزار شد و حدود ۴۵۰ نفر آزاد شدند.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به اقدامات این آستان مقدس در حوزه تامین مسکن نیازمندان، گفت: در دهه کرامت امسال ۴۰ واحد مسکونی توسط آستان قدس تأمین و در اختیار نیازمندان قرار گرفت و هدفگذاری شده در دهه کرامت سال آینده در صورت فراهم شدن شرایط ۱۵۰ واحد مسکونی به نیازمندان تحویل دهیم.
وی افزود: در بیمارستان رضوی نیز برای درمان ناباروری یک مرکز ایجاد شده تا افرادی که توان مالی دارند هزینه درمان خود را پرداخت کنند و برای افرادی که توان مالی ندارند نیز متناسب با وضعیت اقتصادی آنها تخفیف در نظر گرفته شود یا اصلا هزینهای دریافت نشود.