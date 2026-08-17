شکست تمام صد راهحل اسرائیل برای مقابله با حملات پهپادی حزبالله
سرویس خارجی-
اعتراف روزنامه یدیعوت آحارونوت به ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در برابر پهپادهای حزبالله، از بنبست تلآویو در مهار یکی از مهمترین تهدیدهای جبهه شمالی حکایت دارد؛ بهگونهای که با وجود آزمودن بیش از ۱۰۰ راهکار و سامانه مختلف، پهپادهای کوچک و ارزانقیمت حزبالله همچنان راه خود را به سوی مواضع و نیروهای صهیونیستی پیدا میکنند!
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اذعان کرده است که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود آزمودن بیش از ۱۰۰ راهکار برای شناسایی و رهگیری پهپادهای انتحاری حزبالله، همچنان نتوانسته راهحلی مؤثر برای مهار این تهدید پیدا کند. به نوشته این روزنامه، حزبالله طی ماههای اخیر استفاده از پهپادهای انفجاری، بهویژه پهپادهای کوچک FPV مجهز به هدایت فیبر نوری، را افزایش داده و از ابتدای مارس بیش از ۷۰ حمله با این پهپادها را اعلام کرده است؛ حملاتی که به زخمیشدن نیروهای صهیونیستی و وارد آمدن خسارت منجر شده است.
پهپادهای ارزان، کابوس ارتش اسرائیل
یدیعوت آحارونوت با اشاره به ویژگیهای فنی این پهپادها، از جمله پرواز در ارتفاع پایین، دقت بالا و مقاومت نسبی در برابر جنگ الکترونیک، تأکید کرده است که آنها حتی پس از ضربات واردشده به زیرساختهای حزبالله همچنان تهدیدی جدی برای نیروهای صهیونیستی و شهرکهای نزدیک مرز محسوب میشوند. ارتش اسرائیل تاکنون بیش از ۱۰۰ راهکار را برای مقابله با این پهپادها آزمایش کرده که برخی حتی به مرحله استفاده عملیاتی رسیدهاند؛ اما گزارش تصریح میکند که سامانههایی مانند Iron Drone Raider نیز کارایی مورد انتظار را نداشتهاند و همین مسئله، ناتوانی ارتش صهیونیستی در یافتن راهحلی پایدار برای این تهدید را آشکار کرده است.
سایر اخبار از لبنان
اما خبرهای دیگر از لبنان آنکه همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض آتشبس، چهرههای سیاسی و مذهبی لبنان بر ضرورت تقویت وحدت داخلی و حفظ حاکمیت کشور تأکید کردهاند. سید علی فضلالله با هشدار درباره احتمال ماجراجویی جدید اسرائیل، خواستار کنار گذاشتن اختلافات فرقهای و تمرکز بر تقویت جبهه داخلی شد؛ در همین حال، شیخ احمد قبلان نیز با هشدار درباره اتکا به قدرتهای خارجی، بر توافق ملی و وحدت میان گروههای لبنانی تأکید کرد. همچنین سزار المعلوف، نماینده سابق پارلمان لبنان، ضمن انتقاد شدید از «توافق چارچوب» میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، گفت: صلح نباید به قیمت از دست رفتن حاکمیت و حقوق لبنان باشد. جوزف عون، رئیسجمهوری لبنان، نیز خواستار تمدید حضور نیروهای یونیفل در جنوب کشور شده و همزمان گزارشها از ادامه حملات توپخانهای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب لبنان حکایت دارد.