اعتراف رسمی و آشکار ترامپ به غارت ثروت ونزوئلا

دونالد ترامپ رسماً اعتراف کرد که آمریکا میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ونزوئلا را بالا کشیده است.

دونالد ترامپ که این روزها به خاطر راهبرد خود در جنگ علیه ایران تحت انتقادات شدید در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا قرار دارد، سعی دارد با برجسته‌کردن پیروزی در جنگ با ونزوئلا، اذهان عمومی را منحرف کند. رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات خود درباره ونزوئلا گفت: ما جنگ در ونزوئلا را در یک روز، در واقع در ۴۸ دقیقه، بردیم.» به گزارش فارس، رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: آمریکا در حال خارج‌کردن میلیاردها و به گفته او «صدها میلیارد دلار» نفت از ونزوئلاست.

گفتنی است پس از بازداشت غیرقانونی نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، آمریکا عملاً کنترل دولت کاراکاس را در اختیار گرفته و در حال سرقت منابع نفتی ونزوئلا است. چندی پیش هم روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی فاش کرد که دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۳میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا را بالا کشیده است.